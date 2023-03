Jujutsu Kaisen 214: la resistenza di Yuji e Megumi alla forza di Sukuna

Gli ultimi capitoli di Jujutsu Kaisen sono stati caratterizzati da un susseguirsi di eventi devastanti e colpi di scena assurdi, attentamente elaborati dall’autore Gege Akutami. I protagonisti si sono infatti ritrovati di fronte ad uno stravolgimento del piano per salvare Tsumiki, e poi ad un avversario estremamente potente quanto familiare.

Sukuna, il Re Demone, precedentemente legato a Yuji, ha deciso di prendere possesso del corpo di Megumi Fushiguro, uno stregone più potente del protagonista, e in grado di renderlo ancora più potente. Attualmente Sukuna sta riuscendo a tenere sotto il suo controllo il corpo di Megumi, ma come avvenuto per Yuji, possiamo aspettarci che il co-protagonista riuscirà a sovrastare il demone e così eliminare, almeno momentaneamente, la minaccia.

Nel mentre però Sukuna continua a seminare terrore e distruzione, e l’unico in grado di tenergli testa, pur essendo rimasto senza quei poteri, è proprio Yuji. La forza e la velocità del protagonista hanno sorpreso Sukuna, colpito anche dalla poca forza raggiunta dopo aver preso il controllo di Megumi. Infatti, il demone percepisce che l’energia maledetta scaturita dai suoi attacchi è nettamente inferiore a quanto previsto, forse proprio perché Megumi ha iniziato a ribellarsi e sta cercando di riprendere il controllo del suo corpo.

Cosa ne pensate di questi sviluppi? Credete che Fushiguro riuscirà a contrastare la presenza di Sukuna? Ditecelo nei commenti. In conclusione, ecco una speciale statua da collezione dedicata a Yuji e Sukuna, dal prezzo di 1700 euro, e ricordiamo che nella seconda stagione dell’anime debutterà l’Assassino degli Stregoni.