Jujutsu Kaisen 215: uno scontro oltre ogni limite, il Re Demone si ritira?

Negli ultimi capitoli di Jujutsu Kaisen Akutami ha inserito alcuni dei colpi di scena più rilevanti non solo per lo sviluppo dell’avventura di Yuji e compagni nel Culling Game, ma soprattutto per il futuro della serie, caratterizzato da uno dei demoni più potenti e pericolosi. Sembra però che un'abile stregona sia in grado di tenergli testa.

Sukuna, il Re Demone, ha deciso di infrangere il patto stipulato con Yuji per prendere possesso del corpo di Megumi Fushiguro, sperando così di poter sfruttare ad un livello più alto il suo vero potenziale combattivo. Sebbene il piano sia in parte riuscito, il demone non è ancora libero di raggiungere le capacità desiderate, probabilmente perché Megumi sta cercando in qualche modo di limitare l’influenza di Sukuna sul suo organismo.

Yuji e compagni hanno avuto molte difficoltà a fronteggiare la nuova versione di Sukuna, e nel capitolo 215 del manga, disponibile sul sito MangaPlus, la situazione è stata parzialmente risolta dall’arrivo in scena di Maki, ormai profondamente cambiata e diventata estremamente abile. Infatti, i due si affrontano in uno degli scontri più veloci e violenti della serie, ed è Maki stessa a decidere di velocizzare le cose per tentare di ostacolare la fuga di Sukuna, che sfortunatamente, viene raggiunto da Uraume e riesce così ad allontanarsi dal campo di battaglia.

È chiaro che attualmente Maki e Yuji insieme potrebbero riuscire a fermare Sukuna nel corpo di Megumi, ma il giovane Fushiguro dovrà resistere prima di un probabile rematch. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere, come di consueto, lasciando un commento qui sotto.

