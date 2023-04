Jujutsu Kaisen 219: il Re Demone riuscirà a prendere il totale controllo sul nuovo ospite?

Gege Akutami ha architettato una serie di colpi di scena in grado di stravolgere completamente il percorso di Yuji Itadori e compagni all’interno del Culling Game. Gli ultimi capitoli di Jujutsu Kaisen hanno posto il protagonista di fronte ad una nuova minaccia, privandolo anche molte delle sue capacità e del suo miglior alleato: Megumi Fushiguro.

In uno dei momenti cruciali del torneo il Re Demone Sukuna ha infatti deciso di possedere il corpo di Megumi, sicuramente più adeguato nell’ospitare i suoi poteri rispetto a quello di Itadori. Un colpo di scena preceduto da un’altra rivelazione a dir poco devastante: la sorella di Megumi, Tsumiki, era stata posseduta da Yorozu, altro demone estremamente potente, e non appena ha ricevuto i punti accumulati con tanta fatica dai protagonisti, ha deciso di spenderli per aggiungere una regola e rendere più interessante la competizione organizzata da Kenjaku.

Sukuna sta cercando in ogni modo di prendere il controllo totale del corpo di Megumi, infliggendo al ragazzo dei seri danni a livello mentale. Nel capitolo 219, disponibile su MangaPlus, il Re Demone inizia a combattere contro Yorozu con l’intento di uccidere la sorella di Megumi. Nonostante Yorozu abbia dimostrato ottime capacità combattive, viene facilmente respinto da Sukuna, che aveva già compreso i punti deboli della sua tecnica maledetta.

Nella tavola conclusiva del capitolo però, Akutami aggiorna i lettori sulle condizioni di Megumi, rappresentato sdraiato, in posizione fetale, e con gli occhi aperti. Per quanto possa apparire drammatico, sembra sempre più evidente che il giovane Fushiguro non riuscirà a liberarsi da solo di Sukuna. Fateci sapere cosa ne pensate del capitolo 219 di Jujutsu Kaisen nei commenti.

In conclusione, ecco quali sono i 10 Shikigami evocabili di Megumi, e vi lasciamo a nuovi dettagli sul personaggio di Yuji pubblicati nel character book ufficiale di un Jump Festa passato.