Jujutsu Kaisen 220, power up in arrivo per Yuji Itadori: il potenziamento del protagonista

I capitoli recenti di Jujutsu Kaisen sono stati sconvolgenti. Il gioco di sterminio è andato avanti con tanti massacri all'attivo, ma quello più impattante è stato sicuramente il gesto di Ryomen Sukuna, che ha completamente stravolto la situazione dei protagonisti. Ora che il cattivo è libero di muoversi come vuole, è un disastro.

Yuji è riuscito a resistere ai suoi attacchi, anche se più deboli del solito, tuttavia il protagonista di Jujutsu Kaisen resta nettamente inferiore al demone che una volta conteneva nel suo corpo. L'energia maledetta che possiede non basta, dato che non ha ancora risvegliato una propria tecnica e ha bisogno di più potere per fronteggiare i grandi pericoli che stanno per arrivare. E con il finale di Jujutsu Kaisen sempre più in vista, è necessario un power up.

Nel capitolo 220 di Jujutsu Kaisen, Sukuna ha ottenuto la vittoria e Geto si sta preparando al finale del gioco di sterminio. Lo stesso vale per il protagonista che, discutendo con Choso, lo ha avvisato che mangerà gli uteri maledetti rimasti, ovvero i loro fratelli che erano stati creati da Kenjaku diversi secoli prima. Ora che Yuji non ha più Sukuna nel corpo, può assorbire questi uteri maledetti e trasformarli in energia malefica e, magari, anche sbloccare qualche nuova tecnica maledetta da utilizzare nello scontro finale con Sukuna.

La battaglia tra Yuji e Sukuna si avvicina, ma il protagonista non sarà da solo, considerato tutti i personaggi che si sono intravisti nel capitolo 220 del manga. Però anche lui parteciperà attivamente con questo potenziamento necessario.