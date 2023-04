Jujutsu Kaisen 221: Akutami rompe il silenzio sul ritorno di quel potente Stregone

Da anni i lettori di Jujutsu Kaisen attendevano il ritorno di uno degli alleati più importanti di Yuji, e finalmente, nel capitolo 221, ora disponibile su MangaPlus, quello Stregone è stato riportato sul campo di battaglia. Un evento che ha colpito tutti, e che Akutami ha sfruttato per scherzare su un errore commesso in passato.

In seguito al suo imprigionamento avvenuto nel capitolo 91 del manga, Satoru Gojo, uno degli Stregoni più potenti della Jujutsu High, è praticamente sparito dalla narrazione. Yuji e compagni hanno sempre pensato a come poterlo liberare dal Regno della Prigione, e finalmente, nel bel mezzo della confusione del Culling Game, Gojo è tornato libero.

Un colpo di scena, raccontato nelle tavole conclusive del capitolo 221, che ha causato migliaia di reazioni dei lettori sui social, entusiasti di rivedere uno dei loro personaggi preferiti nuovamente in azione. Infatti, Gojo non ci pensa due volte a confrontarsi con Kenjaku e a mettersi d’accordo sul giorno in cui i due dovranno affrontarsi. Intanto, l’evento è stato celebrato anche dall’autore stesso, Gege Akutami.

Nella sezione di Weekly Shonen Jump dedicata ai messaggi degli autori, come potete vedere dal post riportato in calce, Akutami ha infatti scritto: “l’orecchio destro di Itadori è stato un mio sbaglio, ma il ritorno di Gojo non è un errore”, ricordando l’errore fatto nel medesimo capitolo. E voi cosa ne pensate del ritorno di Gojo dopo così tanto tempo? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Infine, ricordiamo che il manga di Jujutsu Kaisen è attualmente in pausa.