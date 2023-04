Jujutsu Kaisen 221: un incredibile scontro anticipa la fine del Culling Game

Il Culling Game ha rappresentato una delle più grandi sfide di Yuji e compagni, e dopo gli ultimi eventi che hanno ulteriormente sconvolto la competizioni, Gege Akutami ha deciso di riportare in scena uno dei più grandi e potenti stregoni di Jujutsu Kaisen, immediatamente disposto a fronteggiare l’organizzatore del torneo, Kenjaku.

Satoru Gojo, amico e mentore di Yuji, è finalmente stato liberato dal Regno della Prigione, dopo ben tre anni di serializzazione del manga su Shonen Jump. Il capitolo 221 del manga inizia esattamente dopo la strategia elaborata da Yuji e Yuta per giungere il prima possibile alla conclusione del Culling Game.

Kenjaku intanto ha pensato a terminare il torneo uccidendo tutti i concorrenti ad eccezione di lui e Sukuna, decisione che ha messo a dura prova Yuji e compagni, impegnati anche a pensare ad un modo per salvare Gojo dalla sua prigionia. La liberazione è stata possibile unicamente grazie all’intervento diretto di Hana Kurusu e ai poteri di Angel. Una volta riacquistata la libertà, Gojo non esita a tornare sul campo di battaglia, deciso a contrastare Kenjaku, per ritrovarsi anche contro Sukuna.

Consapevole del livello di potenza, e pericolosità, rappresentato dai due avversari, propone loro di spostare il giorno del loro confronto al 24 dicembre. Un lasso di tempo che gli permetterà di tornare ad allenarsi adeguatamente e scoprire di più su quanto accaduto agli altri protagonisti. Fateci sapere cosa ne pensate di questi rapidi sviluppi di Jujutsu Kaisen nei commenti. Ricordiamo infine che il manga di Jujutsu Kaisen entrerà nuovamente in pausa.