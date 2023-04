Jujutsu Kaisen 221: dopo tre anni, il ritorno tanto atteso di quel personaggio

Gege Akutami non ci va piano con i suoi personaggi e molto spesso ci sono grandi prove di potere ma anche delle vittime di alto livello. I piani ideati da Kenjaku nel corso della prima fase della storia di Jujutsu Kaisen hanno trovato sfogo a Shibuya, e ciò ha portato quindi alla scomparsa di diversi personaggi principali della serie.

A Shibuya c'è stata la morte di Nobara Kugisaki, anche se è ancora sospesa nonostante le numerose conferme da parte di svariati personaggi, ma anche la cattura di Satoru Gojo, rinchiuso nel cubo perfetto di Reame Prigione, in teoria deputato a tenerlo sigillato per sempre. Questo evento è accaduto ben tre anni fa in Jujutsu Kaisen, in capitoli che sembrano ormai lontanissimi.

Con l'avvicinarsi della saga finale, tuttavia, era soltanto questione di tempo. In Jujutsu Kaisen 221, grazie all'intervento di Kurusu, i protagonisti hanno potuto operare sul retro di Reame Prigione e quindi liberare il protagonista. Soltanto che Satoru Gojo è comparso altrove. Un terremoto prima e altri eventi catastrofici poi hanno portato lo stregone dinanzi a Kenjaku e Sukuna, con i quali si è rapidamente scontrato.

Dopo aver ottenuto un rinvio del combattimento di un mese, lo stregone afferma di poter vincere. E così, con una scena da personaggio principale, Satoru Gojo è tornato in Jujutsu Kaisen dopo un'attesa di tre anni. Purtroppo però, prima di vedere l'esito di questa liberazione tanto attesa, è necessario aspettare ancora: Jujutsu Kaisen sarà in pausa per diverse settimane a causa delle condizioni di salute del mangaka e della concomitanza della Golden Week.