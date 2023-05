Jujutsu Kaisen 222, arriva il momento: è scontro tra due giganti della stregoneria

Solitudine, lontananza, chiusura: un personaggio di Jujutsu Kaisen è tornato dopo mesi di lontananza - che a livello di pubblicazione sono stati più di tre anni - e tutti i fan della serie sono andati in visibilio. La pausa della serie ha però interrotto momentaneamente la strutturazione dell'ultima fase della storia.

Il ritorno di Satoru Gojo porta direttamente al finale di Jujutsu Kaisen, con gli ultimi avvenimenti che stanno ormai per prendere forma. La prima schermaglia tra Gojo, Sukuna e Kenjaku non si è risolta a favore di nessuno, dato l'armistizio stipulato che porta protagonisti e antagonisti a fermarsi per un mese, così che tutti possano rimettersi in sesto.

Il capitolo 222 di Jujutsu Kaisen fa passare tutto il tempo necessario e porta all'inizio dell'ultimo scontro. La prima metà del capitolo è incentrato su un piccolo build-up per consentire ai protagonisti di organizzarsi mentre le ultime pagine sono dedicate all'arrivo di Gojo, Gakuganji e Utahime che si preparano ad andare da Ryomen Sukuna. C'è una vera e propria passerella da parte di Yuji e degli altri protagonisti, che danno il buona fortuna al loro sensei.

Adesso quindi è il momento di osservare la grande sfida tra Satoru Gojo e Ryomen Sukuna, che si preparano per affrontarsi in maniera definitiva in questo grande finale di Jujutsu Kaisen, mentre gli altri stregoni si occuperanno di tenere a bada e sconfiggere Kenjaku. Come si risolverà il Gioco di Sterminio e come si concluderà questo attesissimo scontro che era stato preannunciato fin dalle primissime fasi del manga?