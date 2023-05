Jujutsu Kaisen 222: i nuovi poteri di Yuji prima del gran finale del Culling Game

Il Culling Game, sanguinoso torneo organizzato da Kenjaku che ha coinvolto moltissimi stregoni e utilizzatori dell’energia maledetta, sta ormai per giungere al termine. Nel capitolo 222 di Jujutsu Kaisen Gege Akutami ha accelerato i tempi, portando i protagonisti al giorno decisivo, alla preparazione prima della grande battaglia conclusiva.

Il salvataggio di Satoru Gojo ha comportato l’annuncio di uno scontro diretto tra lo stregone più potente della Jujutsu High e Sukuna, il Re Demone diventato ancora più potente e pericoloso dopo aver preso il controllo del corpo di Megumi Fushiguro, importante alleato, e amico, di Yuji. Il protagonista, in seguito all’abbandono di Sukuna, è stato privato delle sue capacità. Tuttavia, stando ad una breve sequenze dell’ultimo appuntamento col manga, Yuji sembra aver una nuova tecnica nel suo arsenale.

Nel corso del capitolo 222 vengono rapidamente mostrate le sessioni di allenamento a cui si stanno sottoponendo i protagonisti. Yuji si sta allenando con Kusabake, e sorprendentemente il ragazzo sta avendo la meglio sull’istruttore. La verità, però, è che Yuji ha imparato come effettuare in maniera efficace uno scambio di corpi, e quindi in quel momento lui si trova nel corpo di Kusakabe. La frase pronunciata dal personaggio di Yuji: “Già padroneggiata eh, Itadori”, conferma quanto avvenuto, e fa sperare in un ruolo chiave del protagonista anche nella battaglia conclusiva del Culling Game.

Cosa ne pensate di questo sviluppo di Yuji? Aspettiamo le vostre opinioni nei commenti. Prima di salutarci, vi lasciamo alle ipotesi sugli avvenimenti che vedremo prima della fine del manga.