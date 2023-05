Jujutsu Kaisen 222: Yuji e Yuta si preparano per il finale del Culling Game

Negli ultimi capitoli di Jujutsu Kaisen Gege Akutami ha stravolto l’intero percorso intrapreso da Yuji e compagni nel corso del Culling Game. I punti raccolti dai protagonisti si sono rivelati totalmente inutili, e alla minaccia di Kenjaku si è aggiunto il Re Demone. I protagonisti possono però sperare di farcela nello scontro finale del torneo.

Ad infondere nuova speranza in Yuji e compagni è stata la riuscita liberazione di Satoru Gojo dal regno della prigione, e dalla promessa del potente stregone di affrontare direttamente Sukuna, ormai entrato in possesso del corpo di Megumi Fushiguro e diventato estremamente pericoloso. Fissata la data dell’incontro, Gojo ha iniziato ad allenarsi per tornare in forze, e sembra che anche Yuji e Yuta abbiano elaborato qualcosa per cui valga la pena prepararsi.

Mentre Gojo si dedica alle preparazioni finali prima della battaglia, nel capitolo 222 Yuji trascorre le giornate ad allenarsi al fianco di Atsuya Kusakabe per riuscire a padroneggiare una tecnica non meglio specificata, visto che ora si trova senza le capacità di Sukuna su cui prima poteva fare affidamento. Allo stesso modo, Yuta viene mostrato mentre discute con Toge Inumaki riguardo qualcosa che potrebbe rivelarsi utile. Delle piccole e criptiche anticipazioni che hanno immediatamente colpito i lettori e acceso in loro la speranza di rivedere i protagonisti della serie e del prequel in azione.

E voi cosa ne pensate? Quale sarà il ruolo di Yuji e Yuta nelle fasi finali del Culling Game? Aspettiamo le vostre opinioni e ipotesi nei commenti. In conclusione, vi lasciamo alle ipotesi sugli eventi centrali prima della fine del manga, e al messaggio di Akutami relativo al ritorno di Gojo.