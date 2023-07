Jujutsu Kaisen 228: la scelta di Kenjaku di intrappolare Gojo sarà fatale?

Il manga di Jujutsu Kaisen sta affrontando uno dei punti più importanti dell'intera opera. Gojo, ritornato in azione in uno dei capitoli precedenti, sta affrontando il Re delle Maledizioni ed è quasi ad un passo dalla vittoria, ma Kenjaku intende sfruttare il momento.

Dopo aver ammirato la forza di Gojo negli scorsi capitoli di Jujutsu Kaisen nella grande lotta contro Sukuna durante l'arco narrativo del Culling Game, adesso tocca sconfiggere l'antico stregone Kenjaku.

Il passato comune fra i due è fortemente aspro, il potente mago progettava di rinchiudere Satoru in un dominio ineluttabile per realizzare i suoi piani malvagi, ma il capitolo 228 mostra che questa esperienza, seppur negativa, potrebbe averlo aiutato a crescere. Tutte le tecniche impartitegli sono state poi utilizzate contro il potente Re delle Maledizioni, assicurandogli la vittoria.

Fra le note lasciate dall'autore del manga Gege Akutami si legge che Gojo è in grado di eccellere in qualsiasi cosa tenti di fare, ma tende a non darlo troppo a vedere per lasciare che siano i suoi studenti a fare esperienza e ad imparare. Per questo motivo, sceglie di intrappolarlo nel Regno della Prigione, ma è stato un errore fatale.

Il malvagio mago potrebbe aver segnato il proprio destino nel momento in cui ha scelto di scacciare Gojo, non tenendo in conto che sarebbe diventato uno stregone estremamente potente. Nel momento in cui riuscirà ad arrivare alla propria nemesi, sarà fatale per quest'ultimo.



Nel mentre i fan attendono i nuovi capitoli, la seconda stagione della serie animata ha fatto ufficialmente il proprio debutto pochi giorni fa. Sono stati rilasciati nuovi dettagli sull'arco "Flashback" di Jujutsu Kaisen.