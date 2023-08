Jujutsu Kaisen 232: la vecchia scuola soffre delle strategie moderne di Satoru Gojo

Nel corso degli ultimi capitoli di Jujutsu Kaisen l’autore, Gege Akutami, si è concentrato nel narrare l’epico scontro tra Satoru Gojo, uno dei migliori e più brillanti stregoni dell’era moderna, e Sukuna, il Re dei Demoni, principale antagonista della storia, nonché creatura millenaria e dalle tecniche straordinariamente potenti.

Nel capitolo 232 del manga, che trovate sul sito e sull’applicazione di MangaPlus, Satoru Gojo ha infatti dimostrato la superiorità, per quanto temporanea visto gli eventi del capitolo successivo, delle tecniche odierne. Forza bruta, riflessi, e rapidità nell’usare le proprie tecniche sono solo alcune delle abilità dimostrate da Gojo sul campo di battaglia, alle quali va aggiunta l’incredibile capacità strategica nello sfruttare anche l’ambientazione a proprio vantaggio.

La battaglia ha raggiunto ormai una fase sia fisica che mentale, e se Sukuna ha sempre seminato morte e terrore col passare degli anni, Gojo è riuscito a colpirlo e sorprenderlo senza guardia in più di un’occasione. Questo è stato possibile unicamente grazie alla preparazione mentale e strategica di Gojo, che, anche in una situazione estremamente rischiosa come lo scontro mortale con il Re dei Demoni, si prende del tempo per analizzare l’ambiente circostante, pensando a come sfruttarlo a suo favore.

Nonostante l’immensa esperienza di Sukuna, questi viene sovrsatato dalle tecniche odierne di Gojo, che, ancora una volta, dimostra di essere degno dell’appellativo di miglior stregone della nuova generazione. Dagli attacchi a sorpresa, fino al Black Flash che ha reso privo di sensi Sukuna, Gojo si è rivelato uno stratega abilissimo, ma lo scontro non è ancora finito. Voi cosa ne pensate di questa fase della battaglia? Ditecelo nei commenti.

Per concludere, ecco un bel cosplay femminile di Gojo, e vi lasciamo ad un incredibile video fan made sul girone mietitore.