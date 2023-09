Jujutsu Kaisen 236 continua a commuovere i fan: il viaggio nell'aldilà

Il manga di Jujutsu Kaisen ha visto dei momento davvero importanti per la sua storia. Gege Akutami ci è andato giù davvero pesante con questo personaggio e i fan non hanno potuto fare altro che piangere per una dura perdita della serie.

Stiamo parlando della morte di Satoru Gojo, che ha scioccato i lettori di Jujutsu Kaisen. Quella che è a tutti gli effetti una vittoria per il creatore Gege Akutami, che cercava da tempo un modo per uccidere il noto stregone nella sua serie, è una grave perdita nel mondo degli stregoni e per i fan.

Durante il combattimento contro Ryomen Sukuna, il Re delle Maledizioni ha mandato KO il più forte degli stregoni. Mentre la lotta terrena è destinata a proseguire con l'intervento di Hajime Kashimo che vedremo nel prossimo capitolo, l'attenzione del capitolo 236 è ancora su Gojo, per la prima metà di esso.

Il capitolo 236 di Jujutsu Kaisen catapulta immediatamente i lettori nell'aldilà dell'opera. La morte di Gojo ha sconcertato chiunque avesse letto il capitolo precedente. Per fortuna, il potente stregone ha potuto incontrarsi nuovamente con il suo amico di vecchia data Sukuna Geto e questo ha fatto commuovere i fan.

Gojo incontra Geto in un aeroporto e i due cominciano immediatamente a conversare. Lo stregone gli racconta di tutto ciò che è successo in vita dopo la sua, dall'incontro con Yuji fino allo scontro finale con Sukuna.

Un altro particolare che ha colpito i lettori è che Gojo non si è mostrato affatto triste di essere stato sconfitto e mandato KO ma, anzi, è felice di aver lottato contro un avversario del livello di Sukuna ma è giù di morale per non aver visto il pieno potenziale del suo avversario.