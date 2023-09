Jujutsu Kaisen 236: Sukuna ha un nuovo avversario! Ecco chi è

Mentre l'anime di Jujutsu Kaisen continua l'arco narrativo dell'Incidente di Shibuya, il manga prosegue mostrando l'intensa lotta di Sukuna. Il capitolo 236 si è concluso con un cliffhanger particolare che non è passato inosservato fra i lettori. Sembra che nelle prossime pagine ne vedremo delle belle!

Il capitolo 236 di Jujutsu Kaisen ha visto morire un personaggio importante, il preferito dei lettori e anche degli spettatori della serie animata. Ovviamente, stiamo parlando del potentissimo Satoru Gojo. Lo stregone ha trovato la morte in una dura battaglia contro Ryomen Sukuna.

Il creatore Gege Akutami non ha mai nascosto di essersi pentito di aver creato un personaggio incredibilmente forte come Gojo, per questo motivo ha cercato qualsiasi modo per metterlo KO nella propria opera. Dopo averlo esiliato per diversi volumi nel Regno della Prigione, adesso lo stregone è stato ufficialmente eliminato dai giochi.

Come anticipa il cliffhanger del capitolo 236, Ryomen Sukuna sta per combattere contro un altro nemico; non sarà potente come Gojo, ma resta un avversario assai temibile. Hajime Kashimo si sta preparando ad un potente scontro contro il Re delle Maledizioni.

Kashimo ha rivelato, durante l'inizio del capitolo 236, che desiderava ardentemente uccidere Sukuna e per questo motivo si è allenato a fondo. Potrebbe essere il suo momento per brillare in un combattimento corpo a corpo e, magari, procurare la morte dello spaventoso Re delle Maledizioni. Non ci resta che attendere il prossimo numero di Jujutsu Kaisen per saperlo.

La morte di Gojo è stata una grande perdita per il mondo degli stregoni di Jujutsu Kaisen, ma anche per i fan che seguivano la serie da tanti anni. Quello che sembrava essere il più forte degli stregoni è stato sconfitto: chi sarà il prossimo?