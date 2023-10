Jujutsu Kaisen 238: la tecnica di Higuruma potrebbe salvare quel personaggio?

Gli ultimi capitoli di Jujutsu Kaisen si sono rivelati ricchi di azione e intensi scontri. Dopo una delle più grandi perdite dell’opera di Akutami, l’onore di fronteggiare Sukuna è stato preso da Kashimo, diventato temporaneamente un alleato, ma le tavole conclusive del capitolo 238 suggeriscono l’arrivo di altri stregoni sul campo di battaglia.

Mentre il capitolo 239 si momentaneamente separato dalla narrazione incentrata sui protagonisti e Sukuna, dando spazio a Kenjaku, l’appuntamento precedente si era concluso con l’entrata in campo di Yuji Itadori e Higuruma Hiromi. Sebbene il protagonista sia ormai privato di molte delle sue tecniche, legate a Sukuna stesso, possiamo aspettarci una grande battaglia, durante la quale Higuruma potrebbe sfruttare le sue capacità per liberare l’anima di Megumi.

Derivante in qualche modo dal suo passato da legale, la tecnica di Higuruma gli consente di processare gli avversari, e grazie all’espansione del suo dominio di evitare che vi siano versamenti di sangue e azioni violente, proprio come ci aspetta in una corte giuridica. L’apparizione di uno Shikigami, conosciuto come Judgeman nella serie, ricopre il ruolo di giudice, e Higuruma in persona dovrà dimostrargli le prove per definire colpevole l’avversario. In base al verdetto, Higuruma può attaccarlo con un martello, mostrato anche nel capitolo 238, o, se l’accusato viene definito colpevole e condannato a morte, con una spada, l’Executioner Sword, in grado di ucciderlo con un solo colpo.

Grazie a questa capacità, Higuruma potrebbe usare la sua espansione del dominio per isolare l’anima di Megumi, processarla e darle così protezione, lontana dalle minacce di Sukuna in persona. Tuttavia, questo piano potrebbe avere pesanti conseguenze, e talmente tante variabili da rivelarsi fallace e pericoloso. Infatti, Judgeman potrebbe giudicare Megumi colpevole se venisse accusato per i crimini e le brutalità commesse da Sukuna dopo che questi ha preso controllo del suo corpo.

Voi cosa ne pensate? Credete che Higuruma riuscirà a trovare un modo, o una scappatoia “legale” per liberare Megumi? Ditecelo nei commenti. Prima di salutarci, vi lasciamo ad un’analisi sulle tre grandi famiglie di Stregoni, e agli spoiler sul capitolo 240 di Jujutsu Kaisen.