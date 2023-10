Jujutsu Kaisen 239: scende in campo la risata più potente

Tokyo è un campo di battaglia, è lo è da quando c'è stato l'attacco di Shibuya, il grande tranello ideato da Kenjaku per sbaragliare la concorrenza, Satoru Gojo in primis. In Jujutsu Kaisen c'è un pre e post Shibuya, e ora la città sta per vedere la fine del Girone Mietitore con altri grandi scontri, i più belli di Jujutsu Kaisen.

Satoru Gojo è morto nello scontro con Ryomen Sukuna, ma quest'ultimo è stato costretto ad affrontare immediatamente un altro avversario, cioè il fulminante Hajime Kashimo. Neanche questo stregone reincarnato è stato però in grado di frenare la forza del più forte di Jujutsu Kaisen. E ora dal cielo discendono Hiromi Higuruma e soprattutto il protagonista Yuji Itadori, pronti ad affrontarlo. Tuttavia, Jujutsu Kaisen 239 si dedica a ben altro.

Lontano dai grattacieli di Shibuya e Shinjuku e di ciò che ne resta, Kenjaku è in allerta e sta eliminando gli ultimi stregoni, sia reincarnati che non, per portare a termine il Girone Mietitore. Dopo averne ucciso uno, Kenjaku si ritrova però in una situazione davvero molto sorprendente. Infatti è sfuggito alle sue rilevazioni l'arrivo di Fumihiko Takaba, lo stregone comico che è arrivato ad affrontare il cattivo. Dopo aver subito un colpo, Takaba è ancora vivo senza apparenti ferite, con Kenjaku che non riesce a capire cosa stia succedendo.

La risata benefica di Takaba riuscirà a interrompere le macchinazioni e i ghigni malvagi di Kenjaku in quel di Iwate, mentre a Shinjuku continua la battaglia più cruenta del manga?