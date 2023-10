Jujutsu Kaisen 240 data di uscita e teorie: una risata lo seppellirà?

Il Girone Mietitore è stata una delle fasi più brutali di Jujutsu Kaisen. Nonostante l'incidente di Shibuya abbia presentato tanti massacri tra le gallerie sotterranee e fuori, lo scontro tra gli stregoni nelle tante colonie è stato ancora più cruento. Ma non è finita, come vuole ricordare lo scontro con Ryomen Sukuna, e non solo.

Dopo aver ucciso Gojo, Sukuna ha eliminato anche Hajime Kashimo, ma le sue sfide non sono finite dato che si sono presentati sul campo di battaglia anche Hiromi Higuruma e soprattutto Yuji Itadori, il grande protagonista di Jujutsu Kaisen. Ma il capitolo 239 di Jujutsu Kaisen non si è soffermato su di loro, trascinando i lettori in tutt'altra situazione. Infatti, Gege Akutami ha deciso di trasportare tutti in un'altra area, una colonia lontana da Tokyo dalla quale Kenjaku sta tenendo tutto sotto controllo. Mentre elimina gli stregoni nell'area, tuttavia, si ritrova di fronte Takaba.

Il misterioso Takaba farà ridere per l'ultima volta Kenjaku in Jujutsu Kaisen 240? Il prossimo capitolo della serie si aprirà con copertina e pagine a colori d'apertura e sembra difficile che si possa concentrare più sullo scontro di Kenjaku VS Takaba piuttosto che su quello di Yuji VS Sukuna. Infatti, dopo questo stop momentaneo, il focus della serie potrebbe tornare tra Shibuya e Shinjuku per la grande battaglia tra il protagonista e l'antagonista. Finalmente Yuji metterebbe in risalto le nuove tecniche maledette che ha ottenuto. Se ciò non dovesse accadere, allora effettivamente Takaba darà sfoggio delle proprie capacità e inizierà ad eliminare alcune delle maledizioni di Kenjaku, prima di fare probabilmente una brutta fine.

Jujutsu Kaisen 240 arriverà su Manga Plus domenica 29 ottobre alle 16:00.