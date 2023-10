Jujutsu Kaisen 240, il riassunto completo: la risata malvagia di Kenjaku

Ormai le battaglie di Jujutsu Kaisen sono quelle finali. A Shinjuku la fa da padrone Ryomen Sukuna, il malvagio più potente di tutti e che sta tenendo catalizzata l'attenzione. Sul campo è sceso il protagonista Yuji Itadori, ma al suo fianco c'è il giudizio di Hiromi Higuruma, pronto a far calare il martello della giustizia sul male.

Eppure anche Kenjaku è impegnato, improvvisamente e imprevedibilmente, contro un avversario che in pochi si sarebbero aspettati: la risata del comico Fumihiko Takaba. Jujutsu Kaisen 240 si concentra ancora una volta su di loro, allontanando i lettori da Tokyo e dalle sue vicissitudini. Takaba inizia a far fronte agli attacchi di Kenjaku grazie alla propria comicità, l'epicentro della sua tecnica maledetta, ma Kenjaku riesce a rispondere colpo su colpo.

Il mostro millenario dapprima cerca di accertarsi del funzionamento della tecnica nemica, e poi cerca di contrattaccare. Il contrattacco, in realtà, è piuttosto semplice: sviscerare il tipo di comicità di Takaba e demolirla con assunti logici. In questo modo, il potere di Takaba si fa sempre più flebile e l'uomo inizia a mettere in dubbio le proprie capacità di comico, ed è proprio questo il punto debole di questa particolare tecnica maledetta: tutto funziona finché Takaba è convinto di far ridere.

Kenjaku sembra aver preso le redini di questo scontro di Jujutsu Kaisen, pur sapendo di dover fare molta attenzione a trattare il nemico. Riuscirà a mettere a segno una vittoria oppure Takaba sfodererà nuove risate?