Jujutsu Kaisen 241: la storia di una risata che vuole cambiare sé stessa

Ormai si è vicini al finale di Jujutsu Kaisen, con i pochi sopravvissuti che stanno cercando di mettere in chiaro le cose. Da una parte ci sono i protagonisti, al momento capitanati da Yuji Itadori, e davanti a lui c'è un Ryomen Sukuna al massimo. Ma c'è anche un altro cattivo di cui tener nota.

E quel cattivo è Kenjaku, rintanatosi in tutt'altra prefettura, per seguire lo scontro di Sukuna a distanza. Tuttavia, la presenza di Takaba è stata inopportuna e imprevista, e l'arrivo del comico è stato motivo di irrequietezza nel cattivo di Jujutsu Kaisen. Tuttavia, Kenjaku sembra aver preso le giuste contromisure, scatenando i dubbi di Takaba.

Ed è proprio su questi dubbi che si fonda il capitolo 241 di Jujutsu Kaisen, che porta i lettori nel passato di Fumihiko Takaba. Universitario, ha un club di comici dove dovrebbe allenarsi insieme a un suo amico, che invece passa il tempo a bere e a uscire con le ragazze. Takaba è intenzionato a sfondare come comico, eppure le battute del duo non fanno ridere, finché il duo non diventa uno solo, con l'amico di Takaba che lo lascia.

Takaba è deciso a far ridere anche se fallisce tutti i concorsi, così da far sorridere tutti e da farsi conoscere meglio, per non passare come quello scontroso e inavvicinabile. Questo suo pensiero lo trasporta anche nel presente, riaffrontando Kenjaku in Jujutsu Kaisen con rinnovato vigore. Riuscirà la sua risata a tornare fragorosa e a far materializzare tutto ciò che ritiene divertente per battere Kenjaku?