Jujutsu Kaisen 242 celebra un grande shonen del passato, ecco quale

Il creatore di Jujutsu Kaisen, Gege Akutami, ha sempre ammesso di essere un grande fan dei shonen, come Dragon Ball, ONE PIECE, Naruto e tantissimi altri. Con l'uscita del capitolo 242 ha colto l'occasione per commemorare uno dei suoi manga preferiti con un easter egg, ma non si tratta di nessuno dei titoli che abbiamo appena citato!

Al momento, nel manga di Jujutsu Kaisen, si sta tenendo un nuovo combattimento del Culling Game. Questa volta Kenjaku si è trovato ad affrontare Fumihiko Takaba: secondo diversi personaggi, egli potrebbe essere uno dei combattenti più forti in assoluto e che potrebbe decisamente dare del filo da torcere al suo nemico, se solo sapesse di essere così potente!

Fumihiko era un comico prima di essere trasformato in uno stregone dallo stesso Kenjaku. Il suo potere è legato proprio alla sua capacità di far ridere la gente, dal momento che può trasformare in realtà qualsiasi cosa che trovi divertente.

Per dimostrare a chiunque di essere il più forte, Kenjaku cerca di sconfiggere Fumihiko attraverso la sua stessa arma, ovvero le risate. Il combattimento, ricco di momenti esilaranti, mostra diverse scene ispirate a Yu Yu Hakusho, la popolarissima opera di Yoshihiro Togashi.

In Jujutsu Kaisen, Takaba immagina di saltare davanti a un'auto per salvare un gatto, esattamente come fa Yusuke Urameshi quando salva un bambino nel primo capitolo di Yu Yu Hakusho. Oltre ai diversi riferimenti a questo manga, alla fine del combattimento sembra rivedere i protagonisti Yusuke e Keiko in Fumihiko e Kenjaku, vi abbiamo lasciato il confronto in calce alla news. Potrebbe essere una casualità, ma quest'anno Yu Yu Hakusho festeggia il 30° anniversario dalla prima uscita del manga: e se fosse un modo di Gege Akutami di fare gli auguri a Togashi per il traguardo?