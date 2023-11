Jujutsu Kaisen 243 Yuta omaggia il potentissimo Thor di Avengers: Endgame

Il manga di Jujutsu Kaisen, creato da Gege Akutami ha appena omaggiato la Marvel e gli Avengers in una delle ultime tavole. In particolare, nell'ultimo capitolo Yuta Okkotsu sembra citare il grande e possente Thor nei film della saga degli Avengers. Volete sapere cos'è successo? Allerta spoiler sul capitolo 243 di JJK!

Il capitolo 243 del manga di Jujutsu Kaisen si è concentrato principalmente su Pseudo-Geto, che noi sappiamo essere Kenjaku nel corpo di Suguru Geto. Dopo aver affrontato un combattimento molto impegnativo ma altrettanto esilarante, Yuta è riuscito ad abbattere lo spirito maledetto, cogliendolo di sorpresa con un attacco irresistibile.

Yuta Okkotsu ha tagliato la testa di Geto e, molto probabilmente è riuscito ad uccidere anche Kenjaku, che si era sostituito al cervello dello stregone ormai defunto. In una delle tavole finali dichiara di essersi assicurato di "mirare alla testa" mentre combatteva, proprio come Thor, che dopo aver fallito nell'uccidere Thanos in Avengers: Infinity War, si era assicurato di non sbagliare di nuovo e di "mirare alla testa" per ucciderlo definitivamente, per altro come suggerito dallo stesso Thanos!



Yuta ha mirato alla testa di Geto, per essere sicuro di vincere questo scontro, ma adesso dovrà trovare un modo per distruggere il cervello infetto il prima possibile per evitare che Kenjaku continui a vivere.

Non ci resta che attendere il prossimo capitolo di JJK per sapere cosa farà. Vi lasciamo con questa teoria di Jujutsu Kaisen, in cui Satoru Gojo potrebbe tornare a vivere.