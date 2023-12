Jujutsu Kaisen 246, spoiler completi: il vero successore di Satoru Gojo

Il finale di Jujutsu Kaisen è in vista. Le parole dell'autore Gege Akutami al Jump Festa 2024 non lasciano spazio a dubbi ulteriori. La serie dark shonen finirà entro il prossimo anno, per cui quella a cui stiamo assistendo è l'ultima battaglia, quella decisiva. Ci sono però ancora diverse sorprese e questioni aperte!

Prestate attenzione. D'ora in avanti ci saranno spoiler sugli ultimi eventi di Jujutsu Kaisen!

Il piano di Higuruma è fallito in Jujutsu Kaisen 245. La sentenza definitiva del dominio dell'avvocato non ha sottratto a Sukuna la sua Tecnica Maledetta. Lo Stregone è comunque riuscito a confiscare Kamutoke, lo Strumento Maledetto che permetteva a Sukuna di utilizzare i fulmini, permettendo a Choso, Ino e Kusakabe di unirsi allo scontro.

Gli spoiler di Jujutsu Kaisen 246 cominciano con Yuji e Kusakabe che salvano Higuruma dai "tagli" di Sukuna. A non salvarsi è invece Choso, che viene ferito gravemente dal Re delle Maledizioni. Arriva comunque la reazione del gruppo di Stregoni. Ad andare a bersaglio sarà Ino, il quale ha ereditato la lama di Kento Nanami.

Preso di mira in simultanea dai quattro, Sukuna deciderà di concentrare i suoi colpi sull'avvocato. La Maledizione è infatti impressionata dalla crescita di Higuruma. A suo modo di vedere, né Yuta Okkotsu, né Megumi Fushiguro sono gli eredi del più forte. Per Sukuna il vero successore di Satoru Gojo è Higuruma, il quale ha in mente un modo per salvare l'anima di Megumi uccidendo solo il nemico.

La prossima settimana le pubblicazioni di Shueisha saranno in pausa, pertanto Jujutsu Kaisen 247 arriverà a gennaio 2024.