Jujutsu Kaisen 247, l'ultima vittima di Sukuna: ci saluta QUELLO Stregone

Gege Akutami lo ha già anticipato. La serializzazione di Jujutsu Kaisen terminerà entro la fine del 2024. Prima dell'epilogo, comunque, l'autore affligge i suoi lettori con un'altra perdita importante. Entrato nel cuore dei fan in pochissimo tempo, quello Stregone ci saluta per sempre. Occhio agli spoiler se non volete sapere di chi parliamo!

In precedenza, il piano congegnato da Higuruma per fermare Sukuna non era riuscito. Il Dominio dell'avvocato è stato aggirato dal Re delle Maledizioni sfruttando lo Strumento Maledetto che gli era stato portato da Uraume. Erano comunque entrati in gioco altri Choso, Ino e Kusakabe dando inizio a uno scontro impari in Jujutsu Kaisen 246.

Jujutsu Kaisen 247 riprende il manga rendendo onore a Higuruma. Sukuna lo aveva già definito come l'erede di Satoru Gojo, ma ha rincarato la dose riconoscendo la sua grande abilità nelle Tecniche Maledette. L'avvocato è abile quasi quanto lui, meritando di essere chiamato per nome, come prima erano riusciti solo Gojo e Jogo.

Lo scontro tra il duo Higuruma e Yuji contro Sukuna prosegue con quest'ultimo che costringe l'avvocato Stregone ad apprendere la Tecnica Maledetta Inversa. Rivelandosi capace anche in questo, Higuruma riesce a infliggere un colpo con la Spada del Boia, la lama generata dal suo Dominio in grado di uccidere solamente con una ferita. Sembra finita, ma Sukuna riesce a recidersi l'arto proprio pochi istanti prima dell'affondo dello Stregone.

La situazione viene dunque ribaltata. Sukuna uccide Higuruma, che tuttavia riesce ad affidare la Spada del Boia a Yuji. Il protagonista si trova alle spalle della Maledizione pronto a trafiggerlo, ma per sapere se il colpo andrà a segno occorre attendere fino al 21 gennaio, data di uscita del capitolo 248 di Jujutsu Kaisen su MangaPlus.