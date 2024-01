Jujutsu Kaisen 248 ha confermato la morte di QUEL personaggio?

Con la recente uscita del capitolo 248 di Jujutsu Kaisen, l'autore Gege Akutami ha finalmente risposto ad alcuni dubbi e quesiti dei lettori. Dopo la presunta morte di QUEL personaggio diverse pagine prima, il suo destino era rimasto in sospeso fino ad oggi. Ma quindi, ci ha salutati definitivamente?

Il capitolo 248 di Jujutsu Kaisen non conferma la morte di Kenjaku, ma ciò che è avvenuto in precedenza nel manga e gli ultimi indizi lasciati da questo numero suggeriscono che lo stregone sia stato ucciso da Yuta Okkotsu. Precedentemente, quest'ultimo tagliò la testa del villain con un colpo netto.

Uno dei primi segnali della morte definitiva di Kenjaku è il fatto che Sukuna, in possesso del corpo di Megumi Fushiguro, ha ottenuto il totale controllo della fusione. Questo scenario non sarebbe stato possibile se Kenjaku fosse stato ancora in vita, poiché la maledizione gli avrebbe impedito di gestire liberamente il corpo di Megumi.

Allo stesso tempo, al termine dell'ultimo capitolo di Jujutsu Kaisen, Yuta Okkotsu torna per affiancarsi a Yuji Itadori nella lotta contro Ryomen Sukuna. Questo gesto lascia supporre che il giovane stregone abbia abbattuto completamente Kenjaku.

Sebbene il cattivo parlasse ancora dopo aver avuto la testa tagliata, nulla avrebbe impedito a Yuta di eliminare il cervello di Kenjaku, ovvero il fulcro del suo potere, che gli permette di migrare da un corpo all'altro. Tuttavia, ciò che ha lasciato perplesso il pubblico riguardo al presunto addio di Kenjaku è stato vedere un nemico di tale portata, con secoli di vita alle spalle, trovare la morte in un attacco apparentemente così banale.

Intanto, l'ultimo capitolo del manga di Gege Akutami suggerisce che Gojo potrebbe tornare in Jujutsu Kaisen con un colpo di scena pazzesco.