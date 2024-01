Jujutsu Kaisen 248 riapre il dibattito: LUI sta per tornare in vita?

Lo Showdown Shinjuku Arc di Jujutsu Kaisen ha già ucciso diversi personaggi molto importanti, ma per uno di questi pare proprio che non sia finita. È un dettaglio del capitolo 248 di Jujutsu Kaisen ad aprire la possibilità a un suo eventuale ritorno. Fate attenzione agli spoiler e scopriamo insieme se LUI tornerà in vita.

La morte di Satoru Gojo in Jujutsu Kaisen è un qualcosa a cui ancora nessuno può credere. Parliamo infatti dello Stregone più forte, l'intoccabile che pareva poter sconfiggere qualsiasi avversario. Eppure, anche se in una scena off-screen, Ryomen Sukuna ha ucciso Gojo tagliando il suo corpo in due metà. Anche il vederlo diviso in due parti non è bastato per credere alla sua morte.

Sono passati ormai diversi capitoli dalla scomparsa di Gojo, ma il fandom è ancora convinto nel suo ritorno. A spingere verso questa possibilità è Jujutsu Kaisen 248. Sukuna afferma di essere convinto che Gojo sia morto, ma c'è un panel che potrebbe aver anticipato il suo ritorno in vita e sul campo di battaglia. Vediamo infatti Kirara e Ui Ui portare via il corpo di Higuruma, come già fatto con quello di Gojo, attraverso la tecnica maledetta del fratellino di Mei Mei. La destinazione di quei corpi smembrati parrebbe essere il laboratorio di Shoko Ieri, la chiave per rimettere insieme e rianimare Gojo. Sappiamo che nel prossimo capitolo di Jujutsu Kaisen succederà qualcosa di pazzesco, ma realmente si tratta del ritorno in vita di Gojo?