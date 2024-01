Jujutsu Kaisen 249: un'espansione di Dominio per salvare quello Stregone

Dopo una settimana di pausa, Gege Akutami è pronto a tornare con Jujutsu Kaisen 249. Il capitolo, che ufficialmente verrà rilasciato il 4 febbraio 2024 su MangaPlus, è trapelato per intero in rete. Yuji e gli altri hanno ideato un piano per salvare il loro amico. Si apre una espansione di Dominio nella lotta più difficile del manga!

A distanza di poche ore dagli spoiler di Jujutsu Kaisen 249, il capitolo è già arrivato integralmente in rete. Fatte attenzione agli spoiler!

Il capitolo 249 di Jujutsu Kaisen si apre con un breve flashback che ci riporta allo scenario di battaglia in cui abbiamo assistito alla morte di Kenjaku. Poco dopo che Yuta ha tagliato la testa al villain, costui ha applicato una nuova regola al Culling Game. La volontà di Kenjaku è stata affidata a Sukuna, che ha ereditato Tengen-sama.

Tornati al presente, assistiamo ai primi scambi di colpi tra Yuta Okkotsu e Sukuna. Lo Stregone, dopo una riflessione d'animo interna, decide di giocare il tutto per tutto con la sua espansione di dominio, 'Vero Amore'.

Sukuna intuisce dunque le capacità di Yuta e il piano dei suoi avversari. Sarà Yuji Itadori e provare a salvare l'anima di Megumi Fushiguro e a separare il corpo dell'amico da quello del Re delle Maledizioni. Sukuna verrà battuto nei prossimi capitoli di Jujutsu Kaisen?