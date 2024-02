Jujutsu Kaisen 249, il manga rivela il Dominio di QUELLO stregone

Dimostratosi la speranza finale della società degli stregoni, QUEL personaggio ha finalmente sfoggiato, per la prima volta sulle pagine del manga di Jujutsu Kaisen, la sua Espansione di Dominio. Ecco cos'è successo nel capitolo 249, ma se non volete saperne di più, attenzione, seguono spoiler!

Yuta Okkotsu ha letteralmente dominato le pagine del manga, utilizzando per la prima volta un'Espansione di Dominio, chiamata "Genuine Mutual Love". Questa mossa ha dato al giovane stregone un vantaggio incredibile contro il Re delle Maledizioni, il quale si è ritrovato rapidamente alle strette.

La narrazione si è concentrata su un flashback tanto atteso dai fan, confermando che Yuta ha sconfitto Kenjaku in Jujutsu Kaisen. Tornati al presente, Okkotsu ha aperto il suo Dominio, ma ha dovuto affrontare i sensi di colpa per essere arrivato in ritardo durante il combattimento tra Yuji Itadori e Ryomen Sukuna, il temibile Re delle Maledizioni.

Yuta ha rivelato la sua astuta strategia: continuare ad attaccare Sukuna con copie illimitate di altre Tecniche Maledette all'interno del suo Dominio, dando pieno sfogo alla padronanza eccezionale delle arti occulte che possiede, degno di uno Stregone di Grado Speciale. Anche Yuji Itadori è coinvolto all'interno del Dominio di Yuta: il suo compito adesso non è più quello di sconfiggere Sukuna, ma piuttosto salvare Megumi Fushiguro sfruttando la sua abilità di scambio di anime.

Con Sukuna costretto in una situazione difficile nel Dominio di Yuta, il capitolo 249 di Jujutsu Kaisen sarà più intenso delle precedenti uscite.