Jujutsu Kaisen 249, il risultato di quello scontro è già stato rivelato dall'autore?

Il finale del manga di Jujutsu Kaisen è già stato deciso da Gege Akutami, ma i lettori lo scopriranno solamente quando la serializzazione giungerà all'epilogo, ossia entro il mese di dicembre 2024. Quello che potremmo già conoscore è l'esito dello scontro che vedremo in Jujutsu Kaisen 249, e ora vi spieghiamo il perché! Occhio agli spoiler.

Il capitolo 248 di Jujutsu Kaisen conferma la morte di Kenjaku con Sukuna che riceve in eredità Tengen e con le regole del Culling Game che vengono modificate. Poco dopo, il cliffhanger del capitolo entusiasma i lettori. Yuji, rimasto solo in seguito alla morte dell'avvocato Higuruma, riceve finalmente supporto. Dopo essersi occupato di Kenjaku, Yuta Okkotsu scende in battaglia contro Sukuna. Il protagonista di Jujutsu Kaisen 0 non è però solo e dopo un primo scambio di colpi Rika si rivela al suo fianco.

Con l'uscita di Jujutsu Kaisen 249 assisteremo a una battaglia da incubo. Il re e la regina delle Maledizioni si trovano l'uno contro l'altro, ma chi tra i due è più forte? Sappiamo che nel prossimo capitolo di Jujutsu Kaisen succederà qualcosa di sconvolgente, ma esattamente cosa? È Gege Akutami ad aver spoilerato l'esito dello scontro tra Sukuna e Rika.

In un vecchio Q&A un appassionato chiese ad Akutami chi fosse più forte tra Rika e Sukuna dell'era Heian e la risposta fu chiara e concisa, senza mezzi termini. Tra le due Maledizioni, senza ombra di dubbio, è Sukuna il più forte. In Jujutsu Kaisen 249 non ci dovrebbe essere dunque alcuna partita. A prendersi il trono sarà il Re delle Maledizioni. Che l'evento sconvolgente anticipato dall'editor del manga sia la morte di Yuta e Rika?