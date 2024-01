Jujutsu Kaisen 249: gli spoiler anticipano uno sviluppo inedito nella lotta contro Sukuna

Il combattimento con Sukuna sta entrando, a tutti gli effetti, nella sua fase cruciale, tanto da promettere dei risvolti drastici non solo per il prosieguo della storia - e quindi dello scontro - ma soprattutto per le evoluzioni dei personaggi coinvolti nella battaglia. Aspetto su cui si concentrano gli spoiler appena emersi su Jujutsu Kaisen 249.

Al termine dello scorso capitolo, almeno considerando le suggestioni veicolate da Gege Akutami attraverso la tavola con cui ha chiuso il numero precedente, la possibilità che la maledizione trionfi sugli stregoni è apparsa sempre più concreta, tanto che alla comparsa della tecnica maledetta inversa di Itadori Sukuna ha accolto la novità con estrema superficialità, quasi le azioni di Yuji non meritassero la minima considerazione, né tanto meno si ponessero ai suoi occhi come causa di qualche turbamento.

Anzi, la netta disparità di potenziale che si è venuta a creare tra il villain e la sequela infinita di stregoni che hanno cercato di ostacolarne i piani, soprattutto dopo la morte di Gojo (qui tutti i motivi per cui il personaggio non deve tornare in Jujutsu Kaisen) lo ha portato a riflettere sugli stessi ideali su cui si fonda la sua esistenza, che lo vede destinato a vagare per l'eternità alla ricerca di qualcuno che, a tutti gli effetti, non sarà mai in grado di restituirgli quel terrore/piacere panico che solo la prossimità alla morte può concedere alla maledizione.

Eppure un personaggio che possa mettere in discussione il suo dominio (in tutti i sensi) esiste, e lo individuiamo naturalmente in Yuta Okkotsu. E non è un caso che gli spoiler di Jujutsu Kaisen 249 concentrino l'attenzione sul giovane stregone: come indicato dai leak, il capitolo inizia, infatti, con un flashback importante, che ci rivela l'esito della battaglia tra lo sciamano e Kenjaku. Poco prima che gli venga mozzata la testa, la maledizione fa esplodere una sequela pressoché infinita di spiriti maledetti, al fine di distrarre Yuta dall'esecuzione del suo piano finale. Mentre il ragazzo usa Rika per disinnescare l'avanzata demoniaca, ecco che Kenjaku chiede a Kogane di aggiungere una nuova regola al Gioco ad Eliminazione, che dia a Fushiguro – e per estensione, a colui che ne detiene il corpo, cioè a Sukuna – l'autorità di attivare la fusione tra Tengen e il resto del genere umano.

A questo punto Kenjaku invia l'embrione di Tengen al Re delle maledizioni, mentre Yuta pone definitivamente fine alla sua vita. E proprio nell'istante in cui Okkotsu gli sta per concedere il colpo di grazia, ecco che la figura demoniaca dichiara di aver provato un piacere immenso (se non addirittura, un onore) nell'esser stato l'ultimo compagno di giochi di Takaba, calando incontrovertibilmente il sipario sulla sua esistenza, con Akutami che chiude così la porta a qualsiasi, eventuale ritorno di Kenjaku nella sezione finale del manga.

Gli spoiler, come logico che fosse, spostano poi l'attenzione sul presente, con Yuta che raggiunge il compagno nel combattimento contro Sukuna. E seppur Yuji Itadori sembrerebbe destinato a morire alla fine di Jujutsu Kaisen, l'unica possibilità (o fantasia) di salvezza per l'eroe la possiamo individuare proprio nell'avvento salvifico di Okkotsu. Tanto che lo stregone, non appena arrivato sul terreno di battaglia, attiva per la prima volta l'espansione del dominio, con cui mette alle strette lo stesso Sukuna.

Tale tecnica, denominata “Vero amore reciproco”, permette allo stregone di soggiogare momentaneamente l'avversario grazie alla riproduzione illimitata delle tecniche maledette altrui, al punto che in un ricordo di Fushiguro, riemerso ora nella coscienza di Sukuna, il ragazzo venire definito come “lo stregone-copia”. A questo punto, sul finire del capitolo, i leak mostrano il contrattacco di Yuji, con il Re delle maledizioni che applaude, estasiato, il tentativo di rivalsa del suo ex contenitore, aprendosi per la prima volta nel manga ad una legittimazione dell'avversario, ritenuto fino a quel momento una figura perlopiù insignificante.