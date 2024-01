Jujutsu Kaisen 249, quello Stregone farà ricorso al suo Dominio?

L'ultimo capitolo di Jujutsu Kaisen ha nuovamente entusiasmato i fan. Lo scontro finale si è inasprito e molti si chiedono se Jujutsu Kaisen 248 abbia confermato la morte di un personaggio fondamentale della storia. Comunque, nel capitolo 248 c'è stato anche un grande ritorno e, forse, in Jujutsu Kaisen 249, vedremo finalmente il SUO Dominio in azione.

Lo stregone a cui facciamo riferimento è chiaramente Yuta Okkotsu, il personaggio principale di Jujutsu Kaisen 0 che, nel capitolo 248, ha salvato Yuji Itadori da morte certa. Infatti Sukuna, mosso da un enorme disprezzo nei confronti del protagonista di Jujutsu Kaisen, si era scagliato violentemente contro l'avversario per cercare di ucciderlo.

Per quanto riguarda Yuta, la sua Espansione del Dominio è sempre stata avvolta nel mistero. Ne abbiamo avuto accenni nel capitolo 179, ma Akutami è riuscito, con furbizia, a ritardarne l'esposizione.

Dopo il capitolo appena citato, non c'è stato modo di avere accenni di questa specifica abilità di Yuta e se ne sono perse le tracce. Sappiamo soltanto che può espandere il suo Dominio quando è collegato a Rika tramite l'anello che porta con sé.

Nonostante manchino le informazioni sul funzionamento di questa Espansione, si può ipotizzare che sia senza barriera, così da amplificare la potenza della sua capacità di copiare le tecniche avversarie.

In secondo luogo, potrebbe avere una barriera difensiva a proteggerlo, che gli darebbe il tempo di selezionare quale potere utilizzare tra quelli copiati in precedenza, rendendolo incredibilmente forte.

In ultima analisi, Yuta potrebbe essere in grado di creare un riflesso delle abilità avversarie, in modo tale da rispedirle al mittente, magari con una potenza maggiore.

Se vogliamo azzardare un'ulteriore ipotesi, banalmente, Yuta potrebbe fondersi con Rika e avere accesso ad Energia Malefica illimitata.

Quel che è certo è che la battaglia finale con Sukuna richiederà a Yuta di utilizzare tutte le proprie risorse per sopravvivere, quindi è molto probabile che, nel prossimo capitolo, non ci sarà più spazio per le speculazioni.

Aspettate anche voi con ansia l'uscita del prossimo capitolo di Jujutsu Kaisen, fissata per il 28 gennaio? Fateci sapere cosa ne pensate di Yuta qui sotto, nello spazio dedicato ai commenti.