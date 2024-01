Jujutsu Kaisen 249, uscita e teorie: è battaglia tra quelle due Maledizioni

Il manga di Jujutsu Kaisen finirà entro la fine dell'anno. Lo Shinjuku Showdown Arc ci sta dunque mostrando quelle che sono le ultime battaglie importanti dell'opera. Uno dei due villain principali sembra essere stato battuto, ma l'altro sembra impossibile da sconfiggere. Che cosa succederà in Jujutsu Kaisen 249?

Nel capitolo 248 di Jujutsu Kaisen Sukuna ha evitato anche quello che sembrava essere il colpo decisivo di Yuji Itadori. Il sacrificio dell'avvocato Higuruma è apparentemente stato vano, poiché anche la Spada del Boia non ha funzionato.

Inizialmente disgustato dall'idea di affrontare Yuji, da lui considerato un inetto, Sukuna rivaluta il suo ex recipiente. Le capacità di Yuji sono di gran lunga migliorate, ma a irritare il Re delle Maledizioni sono i suoi forti ideali, qualcosa che già durante l'Era Heian non comprendeva. Sukuna ha spezzato l'anima di Yuji più e più volte, ma il ragazzo non desiste mai. È dunque deciso a infrangere i suoi ideali, ma a quel punto un nuovo contendente scende in campo.

Nel capitolo 249 di Jujutsu Kaisen Sukuna combatterà contro Yuta Okkotsu. L'allievo numero uno di Satoru Gojo, colui il quale può copiare qualsiasi Tecnica Maledetta, pare già aver ucciso Kenjaku, ma sarà in grado di replicarsi? A destare l'attenzione di Sukuna, però, è Rika. Cosa succederà tra il Re e la Regina delle Maledizioni? Qualcosa di pazzesco avverrà nel prossimo capitolo di Jujutsu Kaisen, ma potrebbe trattarsi di quel ritorno? Non lo sapremo presto, poiché il manga sarà in pausa la prossima settimana. Jujutsu Kaisen 249 uscirà il 4 febbraio 2024 su MangaPlus.