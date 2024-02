Jujutsu Kaisen 250, uscita e teorie: la contromossa del Re delle Maledizioni

Dopo aver dominato sul campo di battaglia mietendo ben tre vittime, Sukuna sembra finalmente in difficoltà. A contrapporsi al Re delle Maledizioni è Yuta Okkotsu al fianco della sua Rika, con Yuji Itadori che fa da spalla. Il piano per salvare Megumi Fushiguro è in atto, ma vedremo Sukuna preparare la sua contromossa in Jujutsu Kaisen 250.

Il precedente capitolo dell'opera dark shonen di Gege Akutami – l'ultimo a oggi disponibile – ha messo in chiaro la morte di Kenjaku attraverso un breve flashback. Il villain non tornerà, ma la sua volontà è stata ereditata da Sukuna. Sarà lui, grazie a una nuova regola del Culling Game, ad attivare la fusione tra Tengen-sama e il genere umano.

Tornati al presente, abbiamo visto cominciare lo scontro tra Sukuna e Yuta, in preda a mille dubbi. Se avesse permesso a Maki o qualcun altro di battersi con Kenjaku, avrebbe evitato tutte quelle morti dei suoi compagni? Dopo aver chiarito le sue incertezze, Yuta Okkotsu rivela il suo Dominio in Jujutsu Kaisen 249.

È la prima volta che in Jujutsu Kaisen vediamo il Dominio di Yuta, ma Sukuna non sembra intimorito, nonostante per lui sia ancora troppo presto per una nuova espansione. Il Re delle Maledizioni si difende con la tecnica Hollow Wicker Basket, ma è in situazione di inferiorità numerica. A minacciarlo c'è anche Yuji Itadori, in possesso di un pugno in grado di colpire l'animo.

In Jujutsu Kaisen capitolo 250 assisteremo alla contromossa di Sukuna, ma anche al piano di Yuji. Salvare Megumi è l'obiettivo del ragazzo, ancor prima di disfarsi del Re delle Maledizioni. Ma come potranno i suoi pugni strappare via Sukuna dal corpo di Fushiguro? Nonostante sia al centro del Dominio di Yuta, il Re delle Maledizioni di certo non si lascerà sopraffare così facilmente. Jujutsu Kaisen 250 arriverà su MangaPlus l'11 febbraio 2024.