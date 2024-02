Jujutsu Kaisen 251: la battaglia contro Sukuna entra nella sua fase più cruciale

Se c'è un elemento su cui Gege Akutami sta costruendo la battaglia tra gli stregoni e Sukuna, quello è l'imprevedibilità. Ogni numero del manga presagisce uno sviluppo che viene immediatamente confutato nella pubblicazione successiva: e da questo punto di vista il capitolo 251 di Jujutsu Kaisen non ha presentato a riguardo alcuna eccezione.

Già l'incontro mortifero con Gojo (qui i motivi per cui il personaggio non deve ritornare in Jujutsu Kaisen) aveva fondato le sue logiche sulla dinamica appena delineata, al punto che ogni singolo capitolo – con tutto il portato di sviluppi di cui si faceva carico – sembrava finalizzato da un lato a giocare con le aspettative del lettore, e dall'altro a negare nella pubblicazione seguente le riflessioni che di volta in volta proponeva al suo interno. Ed è alla luce di questo andamento narrativo che vanno riletti gli intrecci appena osservati nel numero 251 di Jujutsu Kaisen, proprio perché si è qui assistito non solo all'ennesimo sovvertimento della scala dei valori (e quindi della supremazia di uno dei due “schieramenti” nel corso della battaglia) ma soprattutto all'inversione di tutte quelle ipotesi o congetture che i lettori aveva formulato sull'esito dello scontro a partire dagli sviluppi su cui si è chiuso Jujutsu Kaisen 250.

Per una buona porzione del capitolo, infatti, osserviamo la prosecuzione di quell'elemento che sembrava aver spostato incontrovertibilmente gli equilibri della battaglia: ovvero la presentazione dei pieni poteri di Yuta, e della rinnovata complicità con Yuji. Qui i due stregoni, grazie all'espansione del dominio di Okkotsu, sembrano aver ormai preso il controllo assoluto sullo scontro, tanto che gli attacchi combinati degli sciamani sono sì finalizzati a soverchiare lo strapotere di Sukuna, ma soprattutto sono funzionali a scindere la maledizione dal corpo di Fushiguro, quasi come se l'esecuzione del compito (che neanche lo stesso Gojo è riuscito a perseguire) fosse ormai solo una questione di tempo. I colpi degli stregoni si fanno sempre più intesi, e dal momento che Sukuna non è (o meglio, non sembra) momentaneamente in grado di generare alti livelli di energia maledetta a causa delle fatiche esperite nel precedente scontro, ecco che Itadori appare convinto dell'efficacia del suo piano salvifico, con cui dovrebbe portare finalmente in salvo Megumi, e arrecare nel contempo un colpo mortale alla maledizione.

Come rivelato qui dal protagonista, la completa unificazione di due anime – e quindi la loro coesistenza biologica all'interno di uno stesso nucleo – è impossibile che si verifichi, motivo per cui la possibilità di salvare il compagno dall'oblio in cui è stato confinato non appare così improbabile come si poteva pensare: e la convinzione è mutuata proprio dal fatto che lo stesso Mahito (la cui morte ha trovato la sua dimensione definitiva in Jujutsu Kaisen 2) non era mai arrivato a sublimare in un'unica, indissolubile figura, le anime di due o più individui. Ma Sukuna, come ormai appare piuttosto palese, non ha eguali tra le maledizioni: e seppur non sia riuscito a fondersi completamente con l'anima di Megumi, ne ha spezzato irrimediabilmente lo spirito. Lasciando perciò presagire non solo un destino nefasto per lo stregone, ma soprattutto una capacità di controllo assoluto sull'andamento dello scontro.

Davanti all'ennesimo rovesciamento di fronte, in faccia al quale la maledizione è tornata a primeggiare nella battaglia dopo una breve (e fisiologica) battuta d'arresto, ecco che la tavola su cui si chiude il capitolo 251 di Jujutsu Kaisen promette di rimodulare nuovamente le traiettorie del combattimento, grazie all'avvento improvviso di Maki. Un arrivo, questo, che rende ancora più incerto l'esito del confronto. E di cui Akutami se ne servirà sicuramente per sovvertire ogni ipotesi avanzata dal lettore.