Jujutsu Kaisen 251, un ritorno tanto atteso: torna QUEL personaggio in battaglia!

Il manga di Jujutsu Kaisen si trova ora in una fase cruciale della storia: l'arco narrativo di Shinjuku Showdown ha promesso un'azione mozzafiato e, al momento, sta tenendo alte le aspettative. Il cliffhanger che conclude il capitolo 251 ha anticipato il tanto atteso scontro tra QUEL personaggio e un nemico importante: ecco di chi si tratta.

Nel precedente capitolo di Jujutsu Kaisen, il piano di Yuta Okkotsu e Yuji Itadori sembrava poter avere successo. Il loro obiettivo era quello di accerchiare Ryomen Sukuna all'interno del dominio dello Stregone di Livello Speciale, attaccandolo senza sosta e utilizzando l'asso nella manica del protagonista.

Il capitolo 251 di Jujutsu Kaisen segna l'attuazione del piano elaborato da Yuta e Yuji, con l'obiettivo di raggiungere l'anima di Megumi all'interno del corpo del loro nemico. Tuttavia, le speranze vengono infrante quando Fushiguro sembra arrendersi completamente e Sukuna si libera dal dominio. Questa svolta improvvisa mette in crisi il piano dei giovani stregoni, aprendo la strada a una nuova, imprevedibile fase, ma è qui che arriva un'alleata speciale.

Nelle ultime pagine del capitolo, si può notare Maki Zenin tornare in scena per aiutare Yuji Itadori e Yuta Okkotsu nella loro missione. Feroce e determinata, la ragazza si getta nella mischia, preparandosi per il confronto tanto atteso con Sukuna, pronta a sfidarne la potenza e la ferocia.

Il capitolo si conclude con l'anticipazione di uno scontro imminente. Sukuna percepisce l'attacco imminente di Maki, suggerendo che questo potrebbe essere solo l'inizio di un conflitto epico destinato a segnare il futuro dei personaggi coinvolti. In un momento in cui il piano per salvare Megumi sembra essere fallito, la strega sceglie la via più diretta e risoluta per la salvezza di tutti: eliminare definitivamente il Re delle Maledizioni.