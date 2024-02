Jujutsu Kaisen 251, la triste realtà in cui è relegato Megumi Fushiguro

Nel capitolo 251 del manga di Jujutsu Kaisen, i protagonisti si trovano di fronte a una fase cruciale nella lotta contro Ryomen Sukuna, il potente Re delle Maledizioni. Mentre gli stregoni si sforzano a trovare una via d'uscita, una rivelazione sconcertante mette in discussione il loro stesso destino.

Gli eroi di Jujutsu Kaisen hanno fatto il possibile per elaborare una tecnica maledetta che possa contrastare l'implacabile forza di Sukuna. Tuttavia, nonostante i loro enormi sforzi, la situazione sembra diventare sempre più cupa. L'audace piano messo in atto da Yuta Okkotsu e Yuji Itadori, mirato a sconfiggere il Re delle Maledizioni e liberare l'anima di Megumi Fushiguro dalla sua prigionia interna, sembrava la soluzione definitiva, ma non sempre tutto va come previsto.

Mentre Okkotsu e Itadori cercavano di capire se l'anima di Megumi è ancora presente nel suo corpo dopo che Sukuna ne ha preso il controllo, si sono resi conto che le due anime esistono ancora separatamente, senza alcuna possibilità di fusione. Si tratta di un'ottima situazione: Yuta ipotizza di utilizzare una versione modificata della tecnica "Jacob's Ladder" di Angel per separare le due entità.

I giovani stregoni sembravano essere sul punto di compiere una mossa decisiva, solo per trovarsi di fronte a una scoperta sconcertante. Quando Yuji riesce finalmente a penetrare nell'anima di Sukuna, scopre che Megumi, amico e alleato di lunga data, è intrappolato in uno stato di disperazione totale.

Megumi non è più la stessa persona di prima: ha completamente perso la volontà di vivere e respinge l'aiuto di Yuji. Sconfiggere Sukuna senza sacrificare Fushiguro sembra essere un compito arduo, se non addirittura impossibile. Il capitolo 252 di Jujutsu Kaisen potrebbe continuare esplorare questa situazione complessa, dando risposta ai dubbi dei lettori.