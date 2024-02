Jujutsu Kaisen 251, uscita e teorie: il re è destinato a soccombere?

Il manga di Jujutsu Kaisen è diretto verso il suo gran finale. Manca sempre meno alla data limite entro cui Gege Akutami intende chiudere la storia e quella che si sta attualmente combattendo è l'ultima, grande battaglia della serie. Ma il piano congegnato dagli Stregoni del Jujutsu Tech riuscirà a fermare il Re?

Jujutsu Kaisen ha rivelato il Dominio di Yuta Okkotsu, un potere talmente forte che sembra aver messo all'angolo anche Sukuna. In realtà, come ammettono gli stessi Yuta e Yuji, se il Re delle Maledizioni fosse stato al massimo dello splendore i due ragazzi non avrebbero avuto alcuna chance. Soprattutto grazie a Satoru Gojo, Sukuna è infatti ormai logorato da uno scontro che si protrae da diverso tempo.

Ancora incapace di espandere il suo dominio per contrastare quello di Yuta, con una Tecnica Maledetta Inversa rallentata e con riserve di Energia Maledetta in esaurimento, in Jujutsu Kaisen 250 Sukuna è apparso in grande difficoltà.

Non è solo Yuta a dare pensieri a Sukuna, ma anche Yuji, protagonista di Jujutsu Kaisen che ha manifestato il potere dell'anima. I suoi pugni sono infatti in grado di destabilizzare il controllo di Sukuna sul corpo di Megumi Fushiguro.

In Jujutsu Kaisen 251 scopriremo se l'ultimo attacco sferrato da Yuta contro Sukuna ha sortito effetto. Lo Stregone di Grado Speciale ha copiato la Tecnica Maledetta del Re, ma i tagli saranno sufficienti per fermare l'antagonista? Molto probabilmente no e nel corso del prossimo capitolo vedremo Sukuna trovare il modo di contrattaccare. Sebbene al momento sembri in netta difficoltà, Sukuna non si lascerà battere così facilmente da Yuta, Rika e Yuji. Jujutsu Kaisen 251 uscirà il 18 febbraio 2024 su MangaPlus.