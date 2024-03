Jujutsu Kaisen 252, Hakari sta intenzionalmente prolungando la sua battaglia?

Ryomen Sukuna, il terribile Re Demone, continua a seminare terrore e preoccupazione tra gli studenti della Jujutsu High, e mentre affronta altri protagonisti negli ultimi capitoli di Jujutsu Kaisen l’autore sta raccontando una battaglia parallela dove Kinji Hakari sembra deciso ad attuare una strategia bizzarra per la situazione in cui si trova.

Da qui in avanti attenzione a possibili spoiler su Jujutsu Kaisen, in particolare sul capitolo 252, disponibile sulla piattaforma MangaPlus.

Kinji Hakari ha la fama di essere uno dei migliori studenti della Jujutsu High, contraddistinto da una tecnica peculiare di combattimento, legata all’espansione del suo dominio, e non sembra star trovando eccessive difficoltà nel fronteggiare Uraume, antagonista secondario ma comunque piuttosto pericoloso. Lo scontro, per ora, sembra essere quasi in stallo, con entrambi i combattenti disposti a limitare le rispettive capacità per prendere tempo.

Tuttavia, questa strategia non sembra avere molto senso, dato che Uraume esprime direttamente il desiderio di voler aiutare il prima possibile Ryomen Sukuna, e anche Hakari vorrebbe andare a sostenere Yuji nel combattimento. È probabile, quindi, che Akutami decida di accelerare il ritmo molto presto, magari nei prossimi capitoli, mostrando un confronto più acceso e un vincitore, prima che quest’ultimo vada ad aiutare il proprio alleato.

Per finire, ricordiamo che lo staff di Jujutsu Kaisen ha rivolto un appello ai lettori per evitare leak, e vi lasciamo scoprire le fonti d’ispirazione dietro la serie, rivelate da Akutami stesso. Fateci sapere voi cosa vi aspettate dalla battaglia tra Uraume e Hakari nei prossimi appuntamenti col manga.