Jujutsu Kaisen 252: una rivelazione che ribalta la battaglia di Shinjuku

Dopo una settimana di pausa, riprende la pubblicazione di Jujutsu Kaisen. Quello che Gege Akutami ha pubblicato, tuttavia, è un capitolo incompleto. Jujutsu Kaisen 252 ha fatto preoccupare i lettori, ma scopriamo come prosegue l'arco narrativo della battaglia di Shinjuku, saga conclusiva del dark shonen.

Fate attenzione agli spoiler. Jujutsu Kaisen 252 uscirà ufficialmente il 3 marzo su MangaPlus.

La storia riprende attimi prima del ritorno clamoroso di Jujutsu Kaisen 251. Ci troviamo fuori dal Dominio di Yuta, con Ino e Kusakabe che riflettono sulle loro possibilità d'intervenire. Questo compito, inizialmente affidato a Choso, è stato dato a Maki Zenin, colei che come Toji Fushiguro è priva d'energia malefica.

Vediamo riprende la narrazione, con Yuta che viene portato via dal terreno di battaglia da Ui Ui, probabilmente per essere curato da Shoko Ieiri. Maki ha colpito Sukuna con la Split Soul Katana, un'arma le cui ferite non possono essere curate con la Tecnica Maledetta Inversa.

Yuji Itadori riprova a lanciarsi verso l'amico Megumi Fushiguro, ma nel tentativo cade al tappeto. Il protagonista è allo stremo, ferito agli organi interni. Avendo acquisito la Tecnica Maledetta Inversa solamente da poco non è ancora in grado di padroneggiarla alla perfezione. È suo fratello Choso a spiegargli come individuare le ferite interne.

La battaglia tra Maki e Sukuna è intensa, ma la scena si sposta finalmente anche su Hakari e Uraume. Lo Stregone delle scommesse è convinto che i suoi amici trionferanno, ma l'alleato del Re delle Maledizioni sgancia la bomba. Sukuna non ha ancora mostrato la sua forma più potente.