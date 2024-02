Jujutsu Kaisen 252, uscita e teorie: un animo da risvegliare

Entro la fine del 2024 finirà Jujutsu Kaisen, uno dei manga più popolari di quest'ultimo decennio. Ma la grande battaglia di Shinjuku, quella che idealmente dovrebbe essere l'ultima della serie di Gege Akutami, è ancora del tutto incerta. Gli studenti del Jujutsu Tech riusciranno a trionfare senza la guida del loro maestro?

L'arrivo di Yuta Okkotsu a Shinjuku ha cambiato le sorti dello scontro con Sukuna. Dopo aver sconfitto Kenjaku, distratto dal comico Takaba, lo Stregone di Grado Speciale è corso in soccorso di Yuji, mettendo in seria difficoltà il Re delle Maledizioni con la sua espansione di Dominio.

L'obiettivo di questa battaglia non è sconfiggere Sukuna, ma in primis salvare l'anima di Megumi Fushiguro. Mentre Yuta e Rika impediscono a Sukuna di sfruttare le sue tecniche più forti, Yuji con i suoi pugni riesce ad avvicinarsi all'animo dell'amico, che però sembra essersi arreso all'oscurità. Salvare Megumi sembra impossibile, ma non è ancora detta l'ultima.

In Jujutsu Kaisen 251 la battaglia con Sukuna è entrata nella fase più cruciale, ma sarà il prossimo capitolo a dire se ci sono reali possibilità di vittoria. In Jujutsu Kaisen 252 scopriremo se lo strumento maledetto di Maki Zenin è riuscito a ferire l'animo di Sukuna, quasi allo stremo delle sue forze. Il Re delle Maledizioni è ormai alle strette, in inferiorità numerica, ma difficilmente si lascerà sopraffare. Non scordiamoci inoltre dello scontro che coinvolge Hakari. Jujutsu Kaisen 252 uscirà il 25 febbraio 2024 su MangaPlus.