Jujutsu Kaisen 253, una battaglia maledetta e impossibile da vincere

Vicinissimo all'epilogo, in Jujutsu Kaisen si sta combattendo una battaglia impossibile da vincere. Parliamo dello scontro con il Re delle Maledezioni Sukuna che si sta svolgendo a Shinjuku. Gli Stregoni hanno davvero possibilità di sconfiggere colui il quale ormai da centinaia da anni è temuto per essere il più forte?

Dopo la morte di Satoru Gojo, uno dopo l'altro abbiamo visto cadere Hajime Kashimo prima e Hiromi Higuruma dopo. Nemmeno l'accoppiata Yuta Okkotsu e Yuji Itadori ha potuto nulla. Il primo ha riportato gravi ferite, tanto da essere portato via dal campo di battaglia da UiUi, mentre il secondo sta cercando in tutti i modi di curare i suoi organi interni applicando la Tecnica Maledetta Inversa. Tra questi, comunque, nessuno ha fatto battere il cuore a Sukuna come Maki Zenin.

In Jujutsu Kaisen 252 abbiamo visto Maki combattere alla pari contro Sukuna in un uno contro uno. Il capitolo successivo dell'opera riprende proprio da quel combattimento, ma non prima di un flashback che chiarisce la posizione di uno Stregone. Per tutti, lo Stregone di 1° grado più forte è Kusakabe.

Maki sfida Sukuna con la Soul Split Katana, ma non è più sola. In Jujutsu Kaisen 253 intervengono anche Ino e Kusakabe, anche se il primo viene colpito duramente e messo fuori dai giochi praticamente sin da subito. Sukuna, tuttavia, non può non notare che Ino non è più in possesso dello Strumento maledetto un tempo appartenuto a Nanami. Questo è ora nelle mani di Kusakabe.

Sukuna è finalmente contento di star combattendo. Da tanto tempo non aveva un obiettivo nella vita e finalmente Maki Zenin gliene ha donato uno. Maki, totalmente priva di Energia Maledetta, è un affronto al mondo della stregoneria. Sarà il Re delle Maledizioni a decretare se è più forte lei, oppure la Stregoneria. A quel punto, però, la battaglia di Maki finirà. Sukuna la colpisce infatti con un Lampo Nero che la mette fuori dai giochi.

A quel punto, Kusakabe si rende conto di essere l'unico ancora in grado di lottare. Itadori e Choso non sono ancora guariti, mentre Mei Mei apparentemente non è interessata da questa battaglia. Kusakabe fa però una constatazione che dona speranza. Se non ci fossero state possibilità di vittoria lui sarebbe già scappato via e invece e ancora lì in piedi pronto a lottare. Sarà sua la vittoria? Non lo scopriremo presto, poiché Jujutsu Kaisen si ferma per una settimana. Sapete comunque le fonti che hanno ispirato l'autore di Jujutsu Kaisen?