Jujutsu Kaisen 253, sarà davvero LUI a sconfiggere il Re Demone Sukuna?

Gege Akutami sta costruendo uno degli archi narrativi più intensi di Jujutsu Kaisen grazie al susseguirsi di diverse battaglie, tutte contro il temibile Sukuna. Sebbene l’uscita del capitolo 253 sia attesa per domenica 10 marzo su MangaPlus, in rete sono già emersi i primi spoiler, e sembra che arriverà qualcun altro a confrontare il Re Demone.

Nel corso dello Shinjuku Showdown Arc Sukuna ha minacciato alcuni tra i più abili stregoni della Jujutsu High, arrivando persino ad uccidere Satoru Gojo, uno dei più talentuosi e capaci combattenti dalla parte del bene. Ora il demone è impegnato a fronteggiare Maki Zenin, mentre il protagonista, Yuji, cerca di velocizzare il processo di ripresa grazie alla tecnica maledetta inversa. Tuttavia, nelle prime tavole del capitolo 253, Akutami mostrerà ai lettori un breve flashback su Kusakabe, dove viene descritto come il miglior stregone di primo grado da Gojo, Nanami e Mei Mei, per poi mostrare la sua entrata ad effetto sul campo di battaglia, al fianco di Ino.

Sukuna però non tarderà a scatenare la sua potenza, finendo per escludere praticamente tutti, fuorché Kusakabe, dalla battaglia. Esperto nell’arte della spada, e nel nuovo stile dell’ombra, Kusakabe potrebbe avere qualche possibilità di rispondere agli attacchi di Sukuna, facendo anche affidamento sulla sua enorme riserva di energia maledetta. Molti appassionati, in seguito a queste informazioni, sembrano sostenere la teoria secondo la quale sembra essere finalmente arrivato il momento di brillare per Kusakabe, e dimostrare il motivo per cui dei grandissimi stregoni come Gojo e Mei Mei lo abbiano considerato superiore.

Per concludere, ricordiamo che Akutami ha svelato le sue fonti d’ispirazione, e vi lasciamo ad un dettaglio stravagante dell’attuale battaglia di Kinji Hakari.