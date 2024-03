Jujutsu Kaisen 253, l'influenza di Naruto è evidente in un panel del capitolo

L’ultimo capitolo del manga di Jujutsu Kaisen ha catapultato i lettori in un affascinante scontro tra bene e male, sospeso però in un momento cruciale. È proprio in questi attimi che è possibile notare una citazione eccezionale a Naruto, l'opera del formidabile Masashi Kishimoto. Ma cos'è successo di preciso?

Gli spoiler del capitolo 253 di Jujutsu Kaisen hanno esplorato la lotta tra Ryomen Sukuna e Maki Zenin, quest'ultima aiutata dai coraggiosi Ino e Kusakabe. L'intensità della situazione ha raggiunto il suo apice quando Sukuna, guidato da un'intensa sete di vendetta, ha lanciato un devastante Black Flash contro Maki, catapultando la ragazza dall'altra parte del campo di battaglia.

Questo momento cruciale, in cui l'attacco di Sukuna ha colpito Maki, evoca una strana sensazione di déjà vu, ricordando un suggestivo parallelismo con Naruto. Trovate il confronto tra i due panel in calce alla notizia. L'impostazione delle tavole, l'attacco frontale e il confronto tra bene e male ricorda l'opera leggendaria di Masashi Kishimoto in modo fedele e nostalgico.

L'autore Gege Akutami non ha mai nascosto le varie fonti di ispirazione per Jujutsu Kaisen e fra queste si unisce proprio Naruto. Il trio protagonista, composto da Yuji Itadori, Megamu Fushiguro e Nobara Kugisaki ricorda fedelmente Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha e Sakura Haruno. Dopotutto, assieme a opere come One Piece e Bleach, Naruto ha plasmato tutti i manga shonen successivi con la sua storia impattante e originale.

