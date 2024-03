Jujutsu Kaisen 253: anche QUELLO Stregone è uscito di scena?

Anche se negli ultimi giorni c'è stato un appello ufficiale contro i leak di Jujutsu Kaisen, gli spoiler del capitolo 253 sono puntualmente arrivati e dipingono un futuro poco luminoso per uno degli stregoni più apprezzati dell'opera. Attenzione, chi proseguirà nella lettura entrerà nel territorio spoiler.

Secondo le anticipazioni emerse in rete, il capitolo 253 si apre con un flashback dedicato alle opinioni dei migliori stregoni della Jujutsu High in merito a chi sia il combattente di Primo Livello più forte di tutti.

Nanami e Mei Mei fanno entrambi il nome di Kusakabe, mentre Gojo sostiene che Kusakabe possa essere considerato il più forte solo se si escludono i membri delle tre famiglie più potenti. Questo potrebbe suggerire che Usami, il nuovo stregone menzionato da Kusakabe, faccia parte proprio di uno dei grandi clan di Jujutsu Kaisen.

Il capitolo poi prosegue tornando al presente, allo scontro tra Maki e Sukuna, con quest'ultimo in vantaggio sulla ragazza. Dopo essere stata ferita dall'urto contro una macchina che stava precipitando nel corso della battaglia, Sukuna cerca di prendere di sorpresa l'avversaria, ma l'intervento di Ino salva la situazione.

La narrazione poi svela il forte desiderio da parte del Re delle Maledizioni di confrontare la propria energia maledetta con la pura forza fisica di Maki Zen'in. Nel richiamare alla mente questi pensieri, Sukuna si scaglia contro la guerriera e la colpisce con un Lampo Nero.

Ormai, con Yuta, Maki e Yuji fuori dai giochi, è rimasto solo Kusakabe di fronte a Sukuna. Maki, comunque, è sopravvissuta al potente colpo subito, rimediando una ferita che potrebbe preoccupare solo se non dovesse essere curata in tempo. Il grave problema, in questo caso, è che Maki non può utilizzare la Tecnica Maledetta Inversa e Yuta è stato allontanato dal campo di battaglia, quindi al momento non può guarirla.

Che sia il momento di un ritorno inatteso in Jujutsu Kaisen per proteggere Maki? Ad ogni modo, manca solo un giorno all'uscita del capitolo 253 di Jujutsu Kaisen e non vediamo l'ora di scoprire come proseguirà lo scontro finale di quest'opera sensazionale.