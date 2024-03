Jujutsu Kaisen 253, uscita e teorie: la vera forza del più forte

Jujutsu Kaisen finirà entro il mese di dicembre 2024, ma la serie di Gege Akutami continua a sorprendere. L'ultima battaglia, quella che si sta combattendo a Shinkuju in un tutti contro uno, continuerà a sorprendere. Non sarà facile agguantare la vittoria. Il più forte pare che non abbia ancora mostrato tutta la sua potenza!

Dopo la morte di ben tre personaggi importanti, l'intervento di Yuta Okkotsu sembra aver dato una svolta decisiva al combattimento contro Sukuna. Il Re delle Maledizioni, stanco a causa della prolungata battaglia e impossibilitato a usare il suo Dominio, è stato preso d'assalto dai colpi dello Stregone di Grado Speciale e di quelli in grado di ferire l'animo di Yuji Itadori. A prendere in mano le redini della battaglia, però, è ora Maki Zen'in.

Yuji sta tentando in tutti i modi di migliorare il suo controllo sulla Tecnica Maledetta Inversa per cercare di guarire delle ferite subite agli organi interni. Yuta, invece, è stato allontanato dal terreno di battaglia da UiUi. Sarà Shoko Ieiri a curare le sue ferite.

Maki è sola contro Sukuna, apparentemente in vantaggio. In Jujutsu Kaisen 252 una rivelazione clamorosa ribalta la battaglia di Shinjuku. Come rivela Uraume ad Hakari, il Re delle Maledizioni non ha ancora mostrato la sua forma finale.

In Jujutsu Kaisen 253 probabilmente assisteremo all'ultimo stadio di Sukuna, il più potente e terribile. Riuscirà Maki a sostenere questa forza mostruosa, oppure Ino e Kusakabe interverranno nel tentativo di difenderla? Per questi tre Stregoni, forse, la fine si avvicina. Nonostante il rilascio di un capitolo incompleto – il 252 – non sono previste pause. Jujutsu Kaisen 253 uscirà il 10 marzo 2024 su MangaPlus.