Jujutsu Kaisen 254, uscita e teorie: la battaglia del più forte Stregone di 1° grado

Lo Shinjuku Showdown Arc di Jujutsu Kaisen si fa sempre più interessante. Gege Akutami ha dato vita a una battaglia che si sta svolgendo da ormai numerosi capitoli e che per gli eroi della storia sembra impossibile da vincere. Ora toccherà al più forte tra gli Stregoni di 1° grado, ma ci sono possibilità concrete che egli vinca?

Attenti agli spoiler! Non proseguite se non siete in pari con la lettura del manga!

Come aveva lasciato intendere Uraume in Jujutsu Kaisen 252, Sukuna non ha mostrato il suo reale potenziale. Che gli Stregoni possano dunque sconfiggerlo è assai improbabile, viste le morti in successione di Gojo, Kashimo e Higuruma.

Ad accendere il cuore di Sukuna in Jujutsu Kaisen 253 è stata Maki. Nata con un giogo divino, ella è priva di Energia Malefica, ma nonostante ciò è tra gli Stregoni più abili. Ciò, per il mondo della Stregoneria è un insulto e il Re delle Maledizioni ha finalmente trovato un obiettivo di vita dopo centinaia di anni. A ogni modo, Maki viene sconfitta con un Lampo Nero e come lei anche Ino. L'ultimo ancora in piedi è Kusakabe.

In Jujutsu Kaisen 254 scopriremo se Kusakabe sarà realmente in grado di affrontare Sukuna in un uno contro uno. Lo Stregone di 1° grado, che Gojo ha riconosciuto come il più forte del suo livello, è in possesso dell'arma di Nanami, ma sarà sufficiente? Molto probabilmente, per il ritorno in battaglia di Yuji e Yuta è ancora presto. L'unica a poter combattere al fianco di Kusakabe e Mei Mei, che però finora non è intervenuta. Jujutsu Kaisen è in pausa e il capitolo 254 uscirà solamente il 27 marzo 2024.