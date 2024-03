Jujutsu Kaisen 254: la vittoria della battaglia di Shinjuku è ancora lontana

La battaglia di Shinjuku in Jujutsu Kaisen ha provocato morti e feriti, ma la vittoria appare ancora molto distante. Un nuovo Stregone è pronto ad affrontare il Re delle Maledizioni, ma anche questa volta il risultato sarà una disfatta? Scopriamo insieme quel che accade nel capitolo 254 di Jujutsu Kaisen.

Uno dopo l'altro, Sukuna sta affrontando e sconfiggendo gli Stregoni protagonisti dell'opera. Il più forte di tutti è semplicemente imbattibile, pur con l'unione delle forze di personaggi importanti come Satoru Gojo e Yuta Okkotsu.

Anche Maki Zenin è caduta in Jujutsu Kaisen 253, anche se non sappiamo ancora se sia morta oppure ferita gravemente. Nel capitolo 254 di Jujutsu Kaisen, però, è il turno di Kusakabe, da tutti riconosciuto come lo Stregone di Primo Grado più forte tra tutti.

Jujutsu Kaisen 254 comincia con Kusakabe che utilizza le sue tecniche per affrontare Sukuna. Il Re è convinto che i fendenti dello Stregone siano inutili, ma questi riescono a colpirlo. Merito dell'efficacia di questi colpi è il dominio semplice attivato da Kusakabe, che riesce inoltre a deviare alcuni tagli di Sukuna.

Kusakabe riesce a impedire l'attivazione del World Cutting Slash di Sukuna trascinando l'avversario all'interno del suo dominio semplice. La sua katana, però, si rompe dopo una raffica di fendenti. Kusakabe è dunque costretto a levarsi il cappotto e cominciare uno scontro fisico.

Improvvisamente, però, anche Kusakabe cade. Lo vediamo a terra, privo di sensi e con due grossi tagli sul busto. Ui Ui arriva con il suo teletrasporto per portare Kusakabe in salvo, ma Sukuna ha teso un'imboscata al ragazzino. Il Re delle Maledizioni ha riconosciuto quanto sia fastidioso il fratellino di Mei Mei, che viene però salvato dall'intervento tempestivo di Miguel. Il prossimo a combattere sarà l'ex alleato di Suguru Geto e maestro di Yuta Okkotsu in Africa.

