Jujutsu Kaisen 255 ha finalmente rivelato com'è stato ucciso QUELLO Stregone

La minaccia rappresentata da Sukuna non ha dato il tempo a Yuji Itadori e gli altri protagonisti di metabolizzare una grande perdita, che agli occhi dei lettori appariva inspiegabile fino alla pubblicazione del capitolo 255 di Jujutsu Kaisen, dove l’autore ha inserito spiegazioni e dettagli sufficienti a comprendere la verità dietro quella morte.

Attenzione a possibili spoiler sulla parte più recente del Culling Game e sul capitolo 255 di Jujutsu Kaisen, disponibile su MangaPlus.

Uno dei momenti più emozionanti e attesi dai fan nella sezione conclusiva del Culling Game è stato rivedere Satoru Gojo finalmente libero dalla sua prigionia, ma occupato ad allenarsi per fronteggiare Sukuna in persona. Lo scontro tra i due è stato mozzafiato, e si è chiuso con la vittoria del Re Demone, e la morte del giovane stregone, ucciso tramite la tecnica World Bisecting Slash.

È chiaro che senza l’utilizzo di Mahoraga, Generale Divino derivante dalla tecnica delle dieci ombre, Sukuna avrebbe faticato molto di più contro Gojo. Grazie ad un alleato così avanzato Sukuna è riuscito a adeguarsi agli attacchi avversari, e ad aggirare l’Infinito di Gojo espandendo il suo bersaglio dallo stregone alla dimensione intera in cui si trovavano, potendo così tagliare ogni cosa, persino l’Infinito stesso.

Tuttavia, in quell’occasione il Re Demone non avrebbe potuto sfruttare la tecnica in questione, dati i requisiti. Per eseguire il World Bisecting Slash è richiesto un segno Enma, simile a quello per attivare il Malevolent Shrine, e una formula vocale. Avendo un braccio in meno durante lo scontro con Gojo, Sukuna ha di conseguenza imposto un Voto Vincolante, e ora è libero di attivare la sua tecnica più devastante senza dover rispettare i requisiti.

