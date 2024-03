Jujutsu Kaisen 255, uno contro tutti: è ancora battaglia a Shinjuku

L'arco narrativo finale di Jujutsu Kaisen ha attirato su di sé diverse critiche. Lo Shinjuku Showdown Arc sta risultando noioso e ripetitivo, abusando di una formula che ormai non convince più. Gege Akutami riuscirà a trovare la quadra? Il capitolo 255 di Jujutsu Kaisen potrebbe invertire la rotta.

In Jujutsu Kaisen 254 ci eravamo lasciati con la sconfitta di Kusakabe e con il tentativo di Sukuna di uccidere Ui Ui. Il fratellino di Mei Mei, che con la sua tecnica del teletrasporto stava mettendo in sicurezza i feriti, veniva però salvato da Miguel. La storia riparte proprio da quel momento.

Nel capitolo 255 di Jujutsu Kaisen lo Stregone africano non è solo. Al suo fianco vediamo Larue, altro ex componente della squadra di Suguru Geto. Kusakabe e Ui Ui sono ora al sicuro grazie al loro intervento.

Un flashback ci spiega il motivo per cui i due si trovano a Shinjuku. Yuta chiese a Miguel di aiutarlo nella battaglia contro Sukuna, ma lo Stregone rifiutò temendo lo scontro con un mostro in grado di battere anche Gojo. All'insistenza di Yuta e Larue, Miguel risponde che avrebbe partecipato alla battaglia solamente se Satoru si fosse inchinato a lui. Dopo altri tentativi di convincimento, alla fine Miguel cede, ma a un patto. Egli entrerà in gioco solamente dopo che Gojo e Yuta saranno sconfitti e quando Sukuna non potrà più usare il suo Dominio.

Tornati al presente, Miguel e Larue notano che Sukuna non può utilizzare il suo Dominio, che la sua Energia Malefica è quasi terminata e che il suo cuore non è ancora guarito dalle ferite subite. È a quel punto che comincia lo scontro.

Larue sfrutta la sua Tecnica Maledetta per generare una mano gigante che scaglia Sukuna contro un muro. Viene spiegato che Sukuna può utilizzare il World Cutting Slash solamente tramite attivazione di un sigillo con le mani. Dal momento in cui è rimasto con solo un braccio, utilizza questa tecnica attraverso un vincolo.

Sukuna lancia dei tagli contro Miguel, che però li evita agilmente con la sua Tecnica Hakuna Lana. Un flashback, spiega il funzionamento di tale Tecnica. Trovando il giusto ritmo, Hakuna Lana permette all'utilizzatore di schivare rapidamente e potenziare le proprie abilità fisiche.

Miguel riesce a colpire con i suoi pugni Sukuna, che poi si trova a schivare anche i colpi di Choso, tornato in battaglia. Con lui torna anche Yuji, che atterra il Re delle Maledizioni. Torna anche Maki, che riesce a tagliare un altro braccio di Sukuna. La battaglia sembra prendere la giusta piega, ma Sukuna riesce a infliggere il secondo Lampo Nero di fila. Larue è la vittima e Sukuna pare aver recuperato totalmente la sua Energia Malefica.

A sign of affection (Vol. 9) è uno dei più venduti oggi su