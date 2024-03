Jujutsu Kaisen 255, uscita e teorie: comincia un nuovo scontro a Shinjuku

A separarci dal finale di Jujutsu Kaisen ci sono ancora pochi mesi. L'autore Gege Akutami ha confermato di voler chiudere il manga entro la fine dell'anno, ma la grande battaglia della saga conclusiva è ben lungi dall'aver trovato un vincitore. Che cosa succederà e quando uscirà il capitolo 255 di Jujutsu Kaisen?

Lo Shinjuku Showdown Arc ha visto Sukuna affrontare e vincere numerosi avversari. Da Satoru Gojo per finire a Maki Zenin, tutti sono stati battuti dal Re delle Maledizioni. Anche l'ultimo rimasto in piedi in battaglia, colui che veniva universalmente riconosciuto come lo Stregone di Primo Grado più forte, è stato sconfitto. In Jujutsu Kaisen 254 abbiamo visto la caduta di Kusakabe, ma non tutto è ancora perduto.

Tutti gli sconfitti da Sukuna sono stati allontanati da Ui Ui. Il fratellino di Mei Mei con la sua Tecnica Maledetta del teletrasporto ha probabilmente provveduto a portare i feriti e i mutilati da Shoko Ieiri. Tuttavia, il ragazzino si è fatto notare da Sukuna, che non intende risparmiare un nemico fastidioso come lui.

Ui Ui è stato salvato solamente grazie all'intervento inaspettato da Miguel, un avversario che Sukuna sembra non conoscere, in quanto Megumi non lo ha mai potuto conoscere. Si tratta dunque di un nemico che Sukuna dovrà studiare attentamente.

Nel capitolo 255 di Jujutsu Kaisen vedremo lo Stregone africano, ex alleato di Suguru Geto, schierarsi in battaglia. Miguel affronterà Sukuna sfruttando le potenzialità della Corda Nera, uno strumento maledetto di grado speciale che può annullare gli effetti di qualsiasi tecnica maledetta. Un tempo Miguel combatté contro Gojo, ma riuscirà a resistere a Sukuna?

Miguel potrebbe non essere solo. E se il gruppo di alleati di Geto si ricongiungesse come promisero? In tal caso, Sukuna dovrebbe combattere anche contro Larue, Manami Suda e Toshihisa Negi. Jujutsu Kaisen 255 uscirà il 31 marzo 2024 su MangaPlus.

