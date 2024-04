Jujutsu Kaisen 256: a Shinkuju si risveglia il suo Lampo Nero

Non c'è più alcun dubbio. Il personaggio più forte dello Shinjuku Showdown Arc di Jujutsu Kaisen è lui, Ryomen Sukuna. Il re delle maledizioni sta affrontando una lunga battaglia, vincendo uno scontro dopo l'altro. Eppure, qualcosa è cambiato per sempre. La saga finale di Jujutsu Kaisen sorprende con un risveglio!

In Jujutsu Kaisen 255 Sukuna ha combattuto uno contro tutti, dandoci l'illusione di poter perdere. Non è stato così, poiché con un colpo di scena clamoroso, il più forte ha inanellato il secondo Lampo Nero di fila.

Jujutsu Kaisen 256 riprende con un flashback in cui Gojo spiega come funziona effettivamente il Lampo Nero. Neppure lui, possessore dei Sei Occhi, può controllare intenzionalmente il Lampo Nero. Non è così semplice e neppure per Satoru esiste un modo per attivare a piacere questo colpo. Dipende tutto dalla fortuna e dall'Energia Maledetta impregnata nel colpo. Il record di Lampi Neri di fila appartiene a Nanami, ma Gojo si giustifica affermando che i suoi scontri non durano così tanto da avere tante chance per lanciare un Lampo Nero.

Tornati al presente, Yuji è convinto che Sukuna possa riottenere la Tecnica Maledetta Inversa come accadde a Gojo e i presenti decidono dunque di unire le forze prima che ciò possa avvenire. Sukuna riesce a evitare qualsiasi attacco sferrato da Yuji, Choso e Maki per poi scatenarsi. Sukuna sferra il terzo Lampo Nero di fila contro Maki (il secondo da lei ricevuto) e poi un quarto contro Choso, che riesce a proteggersi sfruttando la sua tecnica del sangue.

A interrompere il momentum di Sukuna ci pensa Yuji, il quale gli sferra un pugno dritto sul volto. I colpi di Itadori scuotono l'output di Energia Maledetta di Sukuna, destabilizzando inoltre il suo controllo sul corpo di Megumi.

Yuji continua a combattere, sferrando un Piercing Blood contro Sukuna, il quale tenta di allontanarsi dall'avversario avvertendo il pericolo imminente. Il re viene però bloccato dalla tecnica di Larue, permettendo a Yuji di infliggere un potente Lampo Nero. A Shinjuku, Yuji Itadori ha subito un risveglio.

